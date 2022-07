Κοινωνία

Τροχαίο: Έκανε όπισθεν στην Εθνική Οδό - Νεκροί δύο νέοι

Δύο νέα παιδιά "έσβησαν" στην άσφαλτο. Το λάθος που οδήγησε στην τραγωδία.

Δύο νεαροί νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην εθνική οδό Κορίνθου - Τριπόλεως στα ΣΕΑ Σπαθοβουνίου.

Στις 5 τα ξημερώματα στην Εθνική οδό Κορίνθου - Τριπόλεως, στο ρεύμα προς Τρίπολη ένα ΙΧ κινούμενο προς Τρίπολη έκανε όπισθεν, ακριβώς στα ΣΕΑ Σπαθοβουνίου στην Εθνική οδό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να συγκρουστεί με άλλο όχημα που ερχόταν και αυτός στην ίδια κατεύθυνση.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που σκοτώθηκαν επιτόπου ένα κορίτσι και ένα αγόρι, ηλικίας 16 και 18 ετών.

Στο σημείο μετέβησαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από την Κόρινθο, η πυροσβεστική υπηρεσία και περιπολικά της Τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Νεστάνης.

Μταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου και δύο σοβαρά τραυματίες.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Νεστάνης.

