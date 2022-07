Κοινωνία

Πισπιρίγκου: όλη η μήνυση του Δασκαλάκη στον Ηλιάδη (βίντεο)

Τι υποστηρίζει, αντιδρώντας σε όσα υποστήριξε ο γιατρός της Τζωρτζίνας. Τι λένε Λέων και Σούρας για τις εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησαν το πρωί της Δευτέρας ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων και ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα, μετά την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος από την Ρούλα Πισπιρίγκου, που εξετάζεται ως μόνη ύποπτη για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Ο Γρηγόρης Λέων επεσήμανε πως από ιατροδικαστικής άποψης η υπόθεση έχει τελειώσει, οι έρευνες έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εξαχθεί πορίσματα που συγκλίνουν ως προς τα αίτια θανάτου και των τριών κοριτσιών.

Ο ιατροδικαστής επεσήμανε με νόημα πως «μεχρι στιγμής, δεν έχει παρουσιαστεί καμία τεχνική έκθεση από την πλευρά της Ρούλας Πισπιρίγκου και αυτό συμβαίνει μάλλον διότι οι ιατροδικαστές πρέπει να βασίζονται σε ιατροδικαστικά ευρήματα, για αυτό δεν μπορεί να βρει κάθε κατηγορούμενος και έναν ιατροδικαστή. Πρέπει ότι λεει να στηρίζεται στα επιστημονικά δεδομένα».

Ο Δημήτρης Σούρας είπε πως από την πρώτη στιγμή έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχει ψυχασθένεια και είπε πως κατά την κρίση του προφανώς θα πρέπει να εξεταστούν συμπεριφορές των προσώπων που εμπλέκονται στην όλη υπόθεση, ενώ συμφώνησε και είπε πως έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή, με το αίτημα του Μάνου Δασκαλάκη να μην δημοσιοποιούνται φωτογραφίες των παιδιών του από τα ΜΜΕ.

Τόνισε δε πως «πρέπει να μιλάμε και τα τρία παιδιά, όχι για τα δύο,. γιατί έχουμε “ξεχάσει” το πρώτο παιδί και την κεταμίνη», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Όλη η μήνυση του Δασκαλάκη στον Ηλιάδη

Ως κοινό συκοφάντη χαρακτηρίζει, ουσιαστικά, μέσω της μήνυσης την οποία κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αποκαλύπτει η εφημερίδα «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ» τον εντατικολόγο του Γενικού Πανεπιστημίου Πατρών, Ανδρέα Ηλιάδη, ο πατέρας των τριών κοριτσιών από την Πάτρα, Μάνος Δασκαλάκης.

Στην πολυσέλιδη μήνυσή του ο Δασκαλάκης αναφέρεται αναλυτικά στις συναντήσεις αλλά και στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες που είχε με τον γιατρό ο οποίος, ομολογουμένως, υπερέβαλε εαυτόν προκειμένου να κρατήσει στη ζωή την Τζωρτζίνα, αλλά και να ενημερώσει τις Αρχές σχετικά με το ενδεχόμενο οι απώλειες των παιδιών από την Πάτρα να μην οφείλονταν σε παθολογικά αίτια. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο επισημαίνει ο Δασκαλάκης είναι ότι ο εν λόγω γιατρός, σε αντίθεση με όλα όσα υποστήριξε μιλώντας σε Space στο Twitter, ουδέποτε τον ενημέρωσε ότι πιθανώς πίσω από το «επεισόδιο» της κόρης του υπήρχε εγκληματική ενέργεια!

Στην αρχή της μήνυσής του ο Δασκαλάκης επισημαίνει ότι βάσει όσων ανέφερε διαδικτυακά ο Ηλιάδης (ότι δηλαδή ο πατέρας είχε υπόνοιες για το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας) συκοφαντείται, καθώς ο γιατρός της Τζωρτζίνας εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχω τελέσει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεσθέν διά παραλείψεως ή αυτό της θανατηφόρας έκθεσης». Όπως επισημαίνει, ο καταξιωμένος γιατρός ανέφερε «ότι ήμουν ενήμερος ότι ο Ηλιάδης (μηνυόμενος-εγκαλούμενος) έχει σοβαρές υπόνοιες ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια, ότι τον παραπλάνησα (ενν. μαζί με την κατηγορουμένη) σε μια ψεύτικη εικόνα με τα ‘‘περίφημα SMS’’ και με τις συζητήσεις και ότι τον κορόιδευα και τον ίδιο και την Εντατική και οι συζητήσεις μου με τον μηνυόμενο-εγκαλούμενο γίνονταν σε επίπεδο ψεύδους, δηλαδή του έλεγα συστηματικά ψέματα».

«Δεν με ενημέρωσαν»

Ο πατέρας των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών αντιτείνει ότι ούτε ο Ηλιάδης αλλά και κανένα άλλο πρόσωπο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων που νοσηλεύτηκε η Τζωρτζίνα, αλλά και κανείς άλλος δεν τον ενημέρωσε ότι ο εν λόγω ιατρός είχε υπόνοιες ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Μάλιστα, επισημαίνει ότι ουδέποτε παραπλάνησε ή κορόιδεψε τον Ηλιάδη ή κάποιο άλλο μέλος του προσωπικού της ΜΕΘ «με SMS και συζητήσεις», καθώς και ότι ουδέποτε του είπε κάποιο ψέμα.

«…Η πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση-γνωριμία ήταν κατά την ημερομηνία εισαγωγής της Τζωρτζίνας στη ΜΕΘ, ήτοι την 11-4-2021, όταν μας ενημέρωσε (εμένα και την κατηγορουμένη) για πρώτη φορά για την κατάσταση της υγείας της κόρης μας, ενώ επακολούθησαν και άλλες στις οποίες μας ενημέρωνε για την πορεία της υγείας της μικρής. Να σημειώσω ότι κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ εμού και του μηνυομένου-εγκαλουμένου έλαβε χώρα μόνο μία φορά εντός του ΠΓΝΠ, όταν και του εξέφρασα τη δυσανασχέτησή μου για τις συζητήσεις που γίνονταν μεταξύ του ιατρικού προσωπικού {και των οποίων (συζητήσεων) είχα γίνει κοινωνός} σχετικά με τη διερεύνηση της ψυχικής υγείας της κατηγορουμένης συζύγου μου, λέγοντάς του επί λέξει ότι «η γυναίκα μου δεν είναι τρελή».

Μάλιστα ο μηνύομενος-εγκαλούμενος μου είχε ζητήσει συγγνώμη τότε για τη ‘‘διαρροή’’ αυτής της έρευνας», αναφέρει στη μήνυσή του ο Δασκαλάκης και συνεχίζει: «Στο 2ο διάστημα που νοσηλεύτηκε η Τζωρτζίνα στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ, ήτοι από 19-1-2022 έως και 26-1-2022, όταν και μεταφέρθηκε νοσοκομείο ‘‘Π. & Α. Κυριακού’’ στην Αθήνα έλαβαν ομοίως χώρα κατ’ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ εμού, της κατηγορουμένης και του μηνυομένου-εγκαλουμένου στις οποίες μας ενημέρωνε και πάλι για την πορεία της υγείας της μικρής. Επίσης έλαβαν χώρα τηλεφωνικές εκκλήσεις μου προς τον μηνυόμενο-εγκαλούμενο προκειμένου να παραμείνει η μικρή στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ, παρά ταύτα όμως ο μηνυόμενος-εγκαλούμενος μας παρέπεμψε στο νοσοκομείο «Π. & Α. Κυριακού» στην Αθήνα.

Σε καμία από όλες αυτές τις συναντήσεις και επικοινωνίες μου με τον μηνυόμενο-εγκαλούμενο, τόσο κατά το πρώτο διάστημα της νοσηλείας της Τζωρτζίνας στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ, όσο και κατά το δεύτερο, ΔΕΝ με ενημέρωσε (ούτε καν υπονόησε) ότι έχει σοβαρές υπόνοιες ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Ομοίως και κανένα άλλο πρόσωπο εκ του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που νοσηλεύτηκε η θυγατέρα μου (Τζωρτζίνα), ούτε ουδείς άλλος με ενημέρωσε ότι ο μηνυόμενος-εγκαλούμενος έχει σοβαρές υπόνοιες ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Επίσης ουδέποτε παραπλάνησα και κορόιδεψα τον ίδιο και το λοιπό προσωπικό της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας του ΠΓΝΠ με SMS και συζητήσεις και ουδέποτε του είπα κάποιο ψέμα…».

Ανακρίτρια

Στη συνέχεια του πολυσέλιδου δικόγραφου ο Μάνος Δασκαλάκης αντιπαραβάλλει αυτά τα οποία ισχυρίσθηκε δημόσια ο γνωστός εντατικολόγος με εκείνα τα οποία κατέθεσε επισήμως στις δικαστικές Αρχές και συγκεκριμένα στη 18η τακτική ανακρίτρια η οποία χειρίστηκε την υπόθεση της Τζωρτζίνας. «…Να σημειώσω ότι αν ίσχυε κάτι από αυτά που ανέφερε ο μηνυόμενος-εγκαλούμενος σχετικά με εμένα, αυτό ασφαλώς και θα το είχε καταθέσει στην επίσημη δικαστική αρχή, όταν κλήθηκε τον περασμένο Απρίλιο ενώπιον της κας Ανακρίτριας του 18ου Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών (η οποία και διεξήγαγε και την τακτική κυρία ανάκριση για το θάνατο της κόρης μου) να καταθέσει και δεν θα το ανέφερε σε μία διαδικτυακή εκπομπή τρεις μήνες μεταγενέστερα», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Ηλιάδης με όσα είπε δημόσια είχε ως σκοπό να τον παρουσιάσει «ως έναν εγκληματικά ανεύθυνο πατέρα».

Αναφέρει συγκεκριμένα: «…Με τα ως άνω δημόσια σχόλιά του, ο μηνυόμενος-εγκαλούμενος με συκοφάντησε, βάλλοντας ευθέως κατά της ιδιότητάς μου ως πατέρα και επιρρίπτοντάς μου ευθύνες ότι:

Παρότι ήμουν ενήμερος ότι έχει υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια, παρά ταύτα εγώ τον αγνόησα.

Ότι τον παραπλάνησα (ενν. μαζί με την κατηγορουμένη) σε μια ψεύτικη εικόνα με τα ’’περίφημα SMS’’ και με τις συζητήσεις.

Ότι κορόιδευα τον ίδιο και την Εντατική και

Του έλεγα συστηματικά ψέματα…».