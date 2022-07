Πολιτική

Πέτσας για Λιγνάδη: η κοινωνία δεν θέλει ένας καταδικασμένος για βιασμό να είναι εκτός φυλακής

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τις αντιδράσεις σε αρχαία θέατρα. Τι τόνισε για τις τουρκικές προκλήσεις, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και τα μέτρα στήριξης.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ήταν την Δευτέρα ο Στέλιος Πέτσας.

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών είπε πως η αμυντική θωράκιση της χώρας ενισχύεται διαρκώς και θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια αυτή η ενίσχυση, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να είναι πάντοτε έτοιμη να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε πρόκληση από την γείτονα είτε από τον Ερντογάν είτε από όποιον άλλον αξιωματούχο, λέγοντας ακόμη πως απαιτείται επαγρύπνηση και ενότητα απο την πλευρά μας

Σε ότι αφορά τις εκλογές και την οικονομία, ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε πως «ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι αφορά τις εκλογές και το πότε αυτές θα γίνουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να προχωρά το έργο που κάνει κάθε υπουργείο, να έχει ένα θετικό πρόσημο για την κοινωνία, όπως αυτό που κάνουμε στο Υπ. Εσωτερικών, το οποίο θα το κρίνουν οι πολίτες την ώρα των εκλογών», αναφέροντας επιγραμματικά μια σειρά από δράσεις και χρηματοδοτήσεις για ενίσχυση των ΟΤΑ και για έργα.

«Ενισχύουμε τα αδύναμα νοικοκυριά με την μεγαλύτερη δυνατότητα που μας δίνουν τα δημοσιονομικά δεδομένα. Το κάναμε με τους λογαριασμούς ρεύματος που ήταν το πρόβλημα πριν από λίγους μήνες, το κάναμε με την επιδότηση της τιμής των καυσίμων στην αντλία», σημείωσε ο κ. Πέτσας, λέγοντας πως παρά τις πιέσεις, ο ίδιος είναι αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών συμπλήρωσε πως το οικονομικό επιτελείο είναι εκείνο που έχει τα δεδομένα, γνωρίζει το δημοσιονομικό περιθώριο που προκύπτει και θα κάνει τις σχετικές εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό για την περαιτέρω ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε χρόνο που θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.

Ξεκάθαρη ήταν η στάση του κ. Πέτσα σε ότι αφορά τις αντιδράσεις για την αποφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη, επισημαίνοντας ότι «αυτό που δεν μπορεί να ανεχθεί η ελληνική κοινωνία, αυτό που δεν θέλει είναι κάποιος που έχει καταδικαστεί για βιασμό να είναι εκτός φυλακής και να είναι ελεύθερος. Τώρα, να έχουμε ένα πανό σε ένα αρχαίο θέατρο ή στον Λευκό Πύργο, αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνο».

Λίγο νωρίτερα, στην ίδια εκπομπή, ο συνήογρος του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξης Κούγιας, τόνισε πως ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι αυτός που πρέπει να διαμαρτύρεται για την δικαστική απόφαση, καθώς έπρεπε να αθωωθεί για όλες τις κατηγορίες.

