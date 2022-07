Πολιτική

Antonov: Διάβημα στην Σερβία για ελλιπή ενημέρωση της Ελλάδας

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές για την διαμαρτυρία της Αθήνας, αναφορικά με την μη τήρηση των σχετικών διαδικασιών, λόγω του φορτίου του αεροπλάνου.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι θα πραγματοποιήσει άμεσα διάβημα διαμαρτυρίας προς τις σερβικές Αρχές, αναφορικά με το μοιραίο Antonov, το οποίο συνετρίβη το Σάββατο στην Καβάλα.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν πως το διάβημα αφορά την ανάγκη πρότερης ενημέρωσης της ελληνικής πλευράς από την σερβική, για την φύση του φορτίου του αεροσκάφους.

Υπενθυμίζεται ότι το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΕΣΚΕΔ) έλαβε μήνυμα από τη σερβική εταιρεία όπλων και αμυντικών συστημάτων Valir (εντολέα της μεταφοράς του συγκεκριμένου φορτίου), και σύμφωνα με την ενημέρωση, το Antonov μετέφερε τα εξής πυρομαχικά:

εκπαιδευτικά βλήματα όλμων 60mm M62,

εκπαιδευτικά βλήματα όλμων 82mm M62 και

φωτιστικά βλήματα όλμων 82mm M67.

Την Κυριακή, ο Σέρβος υπουργός Άμυνας Νεμπόισα Στεφάνοβιτς είχε δηλώσει ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος μετέφερε 11,5 τόνους στρατιωτικό υλικό, σημειώνοντας ότι το φορτίο του αεροσκάφους αποτελούνταν από εκπαιδευτικά βλήματα όλμων που εξήγαγε σερβική ιδιωτική εταιρία και αγοραστής ήταν το υπουργείο Άμυνας του Μπαγκλαντές. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία εξαγωγής των πυρομαχικών ήταν νόμιμη και είχε την έγκριση του σερβικού υπουργείου Άμυνας.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι προσπάθειες των Ενόπλων Δυνάμεων και των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας στο σημείο όπου κατέπεσε το αεροσκάφος Antonov, το βράδυ του Σαββάτου, σε μια τραγωδία που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καβάλας και των γύρω περιοχών.

Παράλληλα, με εκτενή άρθρα και ρεπορτάζ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης καλύπτουν την αεροπορική τραγωδία.

Νεκρά είναι και τα 8 μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος ήταν ουκρανικής καταγωγής.

Για δεύτερο 24ώρο το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς συνέχισε με τον εντοπισμό και τη σήμανση πυρομαχικών που έχουν διασκορπιστεί από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συγκέντρωση και απομάκρυνση ή επί τόπου εξουδετέρωσή τους, κάτι που θα κριθεί από το κλιμάκιο.Υπενθυμίζεται, πως δεν εντοπίστηκε στην περιοχή καμία επικίνδυνη ουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και για εβδομάδες, αυτός είναι και ο λόγος που κρίθηκε αναγκαίο να παραμένει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στις αγροτικές περιοχές των Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί", το πρωί της Δευτέρας ο γ.γ. του Δήμου Παγγαίου κ. Καλλινικίδης τόνισε ότι πρώτο μέλημα των ανθρώπων του δήμου ήταν να μην προσεγγίσει ο κόσμος το σημείο που έπεσε το αεροσκάφος, καθώς ήταν πολύ επικίνδυνο. Όπως είπε, σήμερα το πρωί θα ξεκινήσει η εκκαθάριση περιοχής όπου υπάρχουν προβλήματα με τον ΔΕΔΔΗΕ για αποκατάσταση των βλαβών ηλεκτροδότησης.

