Κοινωνία

Κούγιας: Ο Λιγνάδης είναι αυτός που πρέπει να διαμαρτύρεται (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ποινικολόγος, για την καταδίκη του σκηνοθέτη και την αποφυλάκιση του, τις αντιδράσεις στα θέατρα και όχι μόνο και την κατά πλειοψηφία καταδίκη για βιασμούς.

«Αντί να διαμαρτύρεται ο κ .Λιγνάδης και να εκφράζει την πικρία του, γιατί καταδικάστηκε ενώ έπρεπε να αθωωθεί ολοσχερώς, αυτό το κύκλωμα που εγώ το ονόμασα “συνεργείο”, που κατασκεύασε όλη αυτή την σκευωρία σε βάρος του κ. Λιγνάδη, αποδεικνύει πως ήταν σκευωρία με έντονο πολιτικό υπόβαθρο, σκευωρία από ανθρώπους που είναι στον χώρο του θεάτρου: σκηνοθέτες, ηθοποιούς κ.α.», είπε ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Ο Αλέξης Κούγιας σημείωσε ότι «ο κ. Λιγνάδης αρχικώς κατηγορήθηκε για έξι βιασμούς, εκ των υστέρων παραμένουν τέσσερις και μετά παραμένουν δύο. Θα έπρεπε να γνωρίζετε και τους βιασθέντες. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να παρουσιάσω τους βιασθέντες, λόγω των αρχών μου».

«Δεν μπορεί να λέγεται βιαστής ο Λιγνάδης, που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, με ισχνές μειοψηφίες, αφού για έναν βιασμό μειοψήφησαν οι τρεις τακτικοί δικαστές και για τον άλλον οι δύο από τους τρεις δικαστές, δηλαδή η τακτική δικαιοσύνη δεν καταδίκασε τον Λιγνάδη», είπε ο Αλέξης Κούγιας, συμπληρώνοντας πως «στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, θεωρείται κάποιος ότι έχει καταδικαστεί, όταν καταδικαστεί αμετακλήτως».

Ο ποινικολόγος υποστήριξε πως «εδώ δημιουργήθηκε μια νομική υποκουλτούρα, από κάποιους που δεν τους ενδιαφέρει η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, αλλά τους ενδιαφέρει να αποκομίσουν οφέλη. Δεν μιλάμε για όλους τους δημοσιογράφους, μιλάμε για στρατευμένους δημοσιογράφους. Η κοινωνία δεν είναι μέσα σε ένα δικαστήριο, δεν γνωρίζει νόμους, δεν γνωρίζει πως απονέμεται δικαιοσύνη. Όταν η κοινωνία ακούει συνεχώς κάποιους ειδικούς και ειδικά οι εργαζόμενοι, που δεν είναι διαρκώς μπροστά στην τηλεόραση, δημιουργείται μια κοινωνική συνείδηση που μπορεί να οδηγήσει σε λαϊκά δικαστήρια. Αυτό γινόταν επί 18 μήνες και δεν ήξεραν και όλοι πριν ποιος ήταν ο Λιγνάδης. Μιλούσαν όλοι επί 18 μήνες, αλλά δεν ακούσαμε ποτέ τους καταγγέλλοντες. Στο δικαστήριο ήταν για πέντε μήνες μπροστά στους δικαστές. Εκρίθησαν όλοι».

Στρέφοντας και πάλι τα πυρά του προς όσους βρέθηκαν απέναντι του, ο Αλέξης Κούγιας είπε πως «οι ίδιοι οι ηθοποιοί μάζεψαν 390 υπογραφές εις βάρος μου, χωρίς να είναι στο δικαστήριο, ότι ως δικηγόρος εγώ έκανα ομοφοβικές ερωτήσεις στο δικαστήριο. Εμφανίζονται και κάποιοι δικηγόροι που δεν ξέρουν και πως γίνονται τα ποινικά δικαστήρια».

«Το θέμα είναι πως μειοψήφησαν οι τακτικοί δικαστές, που σημαίνει πως υπάρχει “ανασφάλεια” για αυτήν την κρίση. Εσείς τι λέτε; Ένας άνθρωπος που καταδικάστηκε με τέτοιες μειοψηφίες, θα πρέπει να μείνει για 3 με 5 χρόνια στην φυλακή; Τόσο θέλει να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό», επεσήμανε ο δικηγόρος του σκηνοθέτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος: Καβγάς με πολύ ξύλο ανάμεσα σε παρέες σε beach bar (βίντεο)

Πέθανε ο Χανς-Τις Λέμαν

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο - Νεκροί και τραυματίες