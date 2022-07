Οικονομία

“Τουρισμός για Όλους”: Πότε κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρετε για την διορία υποβολής αιτήσεων, το ποσό της επιδότησης και τα κριτήρια για τους δικαιούχους.

Ανοικτή για όλα τα ΑΦΜ είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Πέμπτη 21 Ιουλίου και ώρα 23:59.

Το e-voucher των 150 ευρώ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους μέχρι και τον Ιούνιο του 2023, για τη διαμονή τους σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή κατάλυμα, όποτε το επιθυμούν.

Με το νέο «Τουρισμός για Όλους PASS» οι δικαιούχοι θα μπορούν να εκδώσουν μία άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν.

Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού -σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων- για την άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας, που εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία αναβαθμισμένη εκδοχή του ομώνυμου προγράμματος των προηγούμενων ετών, καθώς για πρώτη φορά προσφέρεται:

Αυξημένη επιδότηση 150€ ανά δικαιούχο (από 120€ που ήταν πέρυσι)

Ειδική πρόβλεψη για υψηλότερη επιδότηση 200€ για ΑμεΑ με αναπηρία άνω του 67%

Ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του e-voucher σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.α.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες

Εξαργύρωση του e-voucher εφάπαξ ή σε δόσεις μέχρι και τον Ιούνιο του 2023, ώστε υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου. Κατόπιν παρέμβασης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο προϋπολογισμός του νέου ψηφιακού προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» ανέρχεται φέτος στα 31 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ το ποσό που απορροφήθηκε κατά τα προηγούμενα δύο έτη του προγράμματος. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε η επέκταση του προγράμματος για τα επόμενα τρία χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2025. Αίτηση για το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 16.000€ και οικογενειακό εισόδημα έως 28.000€, ποσό που προσαυξάνεται για κάθε παιδί. Συγκεκριμένα: ΑΤΟΜΙΚΟ (+ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ +ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ) ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ :16.000 - 28.000

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ: 17.500 - 29.500

ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ : 19.000 - 31.000

ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ : 21.000 - 33.000

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: 26.000 - 38.000 H λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς για την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης χρειάζεται μόνο τους κωδικούς του στο Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μίας διεύθυνσης e-mail. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των δικαιούχων. Συγκεκριμένα: Όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από το Σάββατο 16 Ιουλίου.

Όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5 και 6, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Κυριακή 17 Ιουλίου. Από τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι ανοικτή για όλα τα ΑΦΜ και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Πέμπτη 21 Ιουλίου και ώρα 23:59. Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ. Επισημαίνεται ότι στις αιτήσεις δεν τηρείται χρονική προτεραιότητα, ενώ οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των δικαιούχων που θα έχουν υποβάλει αίτηση. Το τηλέφωνο εξυπηρέτησης για τους πολίτες είναι το 210-2600610 και η γραμμή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της παράλληλα με τη λειτουργία της πλατφόρμας. Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στους συνδέσμους: https://www.ktpae.gr/ και https://vouchers.gov.gr/ (μετά τις 12:00 μ.μ.). Επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός» (2021-2022 και 2022-2023) του Ο.Α.Ε.Δ. και της Δ.Υ.Π.Α. -ανεξαρτήτως από το εάν έκαναν χρήση ή όχι της παροχής- καθώς και ωφελούμενοι του προγράμματος «Evia-Samos Pass» υπενθυμίζεται ότι δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Σε κοινή δήλωση των Κατερίνας Νοτοπούλου, Τομεάρχη Τουρισμού, και Αλέξανδρου Αυλωνίτη, Αναπληρωτή Τομεάρχη Τουρισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρεται «Εκτός κάθε σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού η κάλυψη των αναγκών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών στο «Τουρισμός για Όλους» ενώ έμειναν εκτός και από τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ. Στο πρόγραμμα «τουρισμός για όλους» η έννοια της οικογένειας και των παιδιών ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, όπως χαρακτηριστικά καταγγέλλουν. 150 ευρώ είναι ικανά να προσφέρουν άνετες διακοπές σε μια 5μελή οικογένεια; Η αδικαιολόγητη παράβλεψη ενός σημαντικού πυλώνα της ελληνικής κοινωνίας, των τριτέκνων, δικαίως έχει προκαλέσει τη διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Τριτέκνων της χώρας μας. Με το δημογραφικό πρόβλημα να γιγαντώνεται τη χώρα μας και την ακρίβεια Μητσοτάκη να τσακίζει τα νοικοκυριά πρέπει η Πολιτεία να υιοθετήσει δράσεις ανακούφισης και στοχευμένα πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισμών, πολύ περισσότερο για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους με τους οποίους ενώνουμε τη φωνή μας. Πρέπει να διορθωθεί η αδικία και η αδικαιολόγητη παράβλεψη του Υπουργείου Τουρισμού έστω και τώρα, ως ελάχιστη αναγνώριση των δυσκολιών που ταλανίζουν την ελληνική οικογένεια». Ειδήσεις σήμερα: Πισπιρίγκου: όλη η μήνυση του Δασκαλάκη στον Ηλιάδη (βίντεο) Πέτσας για Λιγνάδη: η κοινωνία δεν θέλει ένας καταδικασμένος για βιασμό να είναι εκτός φυλακής Fuel Pass 2: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Αυξημένο το βοήθημα