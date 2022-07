Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Η πρώτη φορά που έμαθα πως η σύντροφός μου με απατά ήταν δύσκολη

Το κρύο ανέκδοτο του Γιάννη Αντετεκούνμπο με πρωταγωνιστές τον ίδιο, την σύντροφό του Μαράια και τον Μαξ που θα κλάψετε από τα γέλια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός από σπουδαίος παίκτης του ΝΒΑ, είναι και πολύ καλός στα... κρύα ανέκδοτα. Πρωταγωνιστές στο νέο ανέκδοτο είναι ο ίδιος και η σύντροφός του, Μαράια.

Αυτή τη φορά ο «Greek Freak» -ο οποίος απολαμβάνει τις διακοπές του, αλλά και προετοιμάζεται σκληρά ενόψει του Ευρωμπάσκετ- επέλεξε ως... θύμα του τη μητέρα των παιδιών του και σύντροφό του.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης έκανε μία ανάρτηση στο twitter, λέγοντας: «Δεν θα πω ψέματα... Η πρώτη φορά που έμαθα πως η σύντροφός μου με απατά ήταν δύσκολη και μου πήρε μερικά λεπτά να το καταλάβω. Μου έστειλε μήνυμα και μου λέει ''θα είμαι εκεί σε 15-20 λεπτά μαξ'', και αναρωτήθηκα ''ποιος στα κομμάτια είναι ο Μαξ, το όνομά μου είναι Γιάννης"».

Πάντως, η Μαράια, που ήταν δίπλα του, δεν φάνηκε να ενθουσιάστηκε με το αστείο του Γιάννη, ο οποίος, όπως φαίνεται, είχε ξεκαρδιστεί.

Δείτε το βίντεο με το ανέκδοτο το Γιάννη Αντετοκούνμπο

Who the heck is Max!? pic.twitter.com/ZrutcPXv31

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 18, 2022

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας σταρ του NBA μετά από κάθε νίκη των Μιλγουόκι Μπακς, στη συνέντευξη Τύπου συνηθίζει να λέει ένα αστείο, προκαλώντας πολλές φορές νευρικό γέλιο στους ακροατές του.

