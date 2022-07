Οικονομία

Αισχροκέρδεια: πρόστιμο 10000 ευρώ σε δυο πρατήρια

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν τα δύο βενζινάδικα, στα οποία επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Σε ποιο νησί βρέθηκε άλλο πρατήριο, στον ιδιοκτήτη του οποίου έγινε σύσταση.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ επιβάλλονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων.

Τα πρατήρια βρίσκονται ένα στο Ναύπλιο και το άλλο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το πρόστιμο των 10.000 ευρώ ανά περιπτωση επιβλήθηκε, καθώς σε ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021).

Ταυτόχρονα, απο στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, έγινε "σύσταση", σε άλλο πρατήριο υγρών καυσίμων, που λειτουργεί στην Μήλο, ώστε να παύσει η επιχείρηση, όπως αναφέρεται στην ανακοινωση του Υπουργείου, "την παράνομη πρακτική αποκόμισης οφέλους υπέρ του κανονικού".

