Καστελλόριζο: “κλειστόν” στο αεροδρόμιο, λόγω ασθένειας του υπαλλήλου

Το σημαντικό για τον τουρισμό στο νησί, αλλά και για εθνικούς λόγους, αεροδρόμιο, έκλεισε καθώς αρρώστησε ο μοναδικός υπάλληλος.

«Κλειστόν λόγω ...ασθενείας» είναι από νωρίς το βράδυ του Σαββάτου το αεροδρόμιο του ακριτικού Καστελλόριζου, όπως έχει συμβεί κατά καιρούς σε αρκετά άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, στα οποία υπηρετεί μόνο ένας τηλεπικοινωνιακός υπάλληλος στην Υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσεων.

Εν μέσω καλοκαιριού και υψηλής τουριστικής περιόδου κλείνει ένας αερολιμένας, ο οποίος έχει και κρίσιμη εθνική σημασία καθώς αφορά το ακριτικό ελληνικό νησί.

Οπως καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλεπικοινωνιακών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στην πλειονότητα των περιφερειακών αεροδρομίων που λειτουργούν με τη συγκεκριμένη υπηρεσία υπηρετεί μόνιμα ένας ή και ...κανένας τηλεπικοινωνιακός υπάλληλος.

Αποτέλεσμα ήταν στις 19.35 του Σαββάτου να κλείσει ο ακριτικός Δημοτικός Αερολιμένας Καστελλόριζου, όπως κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει συμβεί και στα αεροδρόμια της Ικαρίας, της Μήλου 3 φορές, της Κοζάνης, της Νάξου και της Καστοριάς, λόγω ασθένειας του μοναδικού υπαλλήλου του Πύργου Ελέγχου που παρέχει υπηρεσίες Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου (AFIS).

Βάσει των στοιχείων του Συλλόγου:

Στα 11 από τα 15 παραμεθόρια αεροδρόμια που παρέχουν την υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσεων, υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος εξυπηρετώντας επιβατικές, νοσοκομειακές, στρατιωτικές πτήσεις καθ’ όλο το 24ωρο, χωρίς ρεπό και άδεια.

Στα 7 από τα 11 δεν υπάρχει κανείς μόνιμος υπάλληλος και καλύπτονται με μετακινήσεις καθ’ όλον το χρόνο αφήνοντας κενά στελέχωσης στα υπόλοιπα αεροδρόμια.

«Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού του κλάδου λόγω συνταξιοδότησης και μετάταξης 57 ατόμων σε άλλο κλάδο, έχει επισημανθεί πολλές φορές τόσο στο Υπουργείο Μεταφορών όσο και στη Διοίκηση της ΥΠΑ αλλά εσκεμμένα κωλυσιεργούν» καταγγέλλει το προεδρείο του Συλλόγου επισημαίνοντας μάλιστα ότι στη λίστα των υπό μετάταξη υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στον κλάδο μας υπάρχει ενδιαφερόμενος για τον Δημοτικό Αερολιμένα Καστελόριζου, αλλά «η υλοποίησή της κωλυσιεργεί εδώ και χρόνια»!

Οι εργαζόμενοι προσθέτουν επίσης ότι από την κατάσταση αυτή ενδέχεται να δημιουργηθούν και επικίνδυνα κενά για την ασφάλεια των πτήσεων. Κι αυτό γιατί – όπως αναφέρουν - η εξάντληση του ελαχίστου προσωπικού που έχει απομείνει και αναγκάζεται να δουλεύει στα όρια της ανθρώπινης αντοχής του χωρίς ρεπό και άδεια και χωρίς την απαιτούμενη ημερήσια ξεκούραση λόγω 24ωρου stand by για αεροδιακομιδές με φαινόμενα λιποθυμιών και απώλειας προσανατολισμού λόγω κόπωσης και η εντατικοποίηση της εργασίας λόγω αύξησης της αεροπορικής κίνησης, «διαμορφώνουν επικίνδυνες καταστάσεις για την ασφάλεια των πτήσεων-επιβαινόντων, την υγεία των συναδέλφων και την εξυπηρέτηση των αναγκών του επιβατικού κοινού και των κατοίκων των ακριτικών νησιών γενικότερα».

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και μείωση των αποδοχών τους, αλλά η 24ωρη απεργία που είχαν προκηρύξει για τα συνεχιζόμενα προβλήματα του κλάδου στις 11 Ιουλίου κρίθηκε από το δικαστήριο παράνομη. Οι εργαζόμενοι καλούν τον Υπουργό Μεταφορών, αλλά και την διοίκηση της Υ.Π.Α. να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους πριν είναι πολύ αργά. Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου άμεσα δεσμεύεται να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους εποπτικούς οργανισμούς Α.Π.Α.-EASA άλλα και τις αρμόδιες δικαστικές εισαγγελικές αρχές για παραβάσεις κανονισμών και εργασιακών συνθηκών.

Τα αιτήματα του κλάδου αφορούν:

Την άμεση ολοκλήρωση των μετατάξεων στον κλάδο που εκκρεμούν-κωλυσιεργούν εδώ και αρκετά χρόνια και άμεσες προσλήψεις.

Την οικονομική αποκατάσταση του κλάδου καθώς η ανησυχία αυξάνεται, όπως σημειώνουν, από την συνέχιση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης και των υπολοίπων περιφερειακών αεροδρομίων».

Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης Σε δήλωση του Νίκου Παππά, τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρονται τα εξής: «Σε μια ευαίσθητη περίοδο για τα εθνικά θέματα. Στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Σε μια κρίσιμη περιοχή για την εθνική κυριαρχία. Το αεροδρόμιο του Καστελλόριζου έκλεισε λόγω ασθένειας του μοναδικού τηλεπικοινωνιακού υπαλλήλου στην Υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσεων. Ταξιδιώτες, κάτοικοι, επαγγελματίες και ασθενείς, που πιθανόν να χρειαστούν μεταφορά, βρίσκονται στον «αέρα». Οι κύριοι Μητσοτάκης και Καραμανλής αποδυναμώνουν εδώ και δύο χρόνια την ΥΠΑ. Η ανεπάρκειά τους έκλεισε το αεροδρόμιο του Καστελλόριζου και έχει φέρει στο όριο της λειτουργίας τους αρκετά ακόμα περιφερειακά αεροδρόμια». Από την πλευρά του, ο Χρήστος Γκόγκας, Υπεύθυνος του Τομέα Υποδομών και Μεταφορών της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφέρει «Το κλείσιμο του αεροδρομίου στο ακριτικό Καστελόριζο, στην καρδιά του καλοκαιριού και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης, λόγω ασθενείας του μοναδικού υπαλλήλου που υπηρετεί εκεί, αποτελεί πλήγμα για τη χώρα μας και την Εθνική οικονομία. Η κατάσταση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην αδράνεια και στην απροθυμία της Κυβέρνησης να επιλύσει το σοβαρότατο ζήτημα της υποστελέχωσης των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, για τα οποία υπεύθυνη είναι η ΥΠΑ. Είχαμε προειδοποιήσει από την πλευρά μας, αλλά και επανειλημμένα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τηλεπικοινωνιακών της ΥΠΑ για όλες αυτές τις δυσλειτουργίες. Στα 11 από τα 15 περιφερειακά αεροδρόμια, υπηρετεί ένας (1) μόνο υπάλληλος, για 24ωρη εξυπηρέτηση του αεροδρομίου, και στα 7 από αυτά δεν υπάρχει κανένας μόνιμος υπάλληλος. Είναι αδικαιολόγητη και απαράδεκτη η ολιγωρία από την πλευρά της Κυβέρνησης. Καλούμε την Κυβέρνηση να επιλύσει, άμεσα, όπως οφείλει, όλα τα σχετικά προβλήματα, ώστε να λειτουργήσουν ομαλά και με ασφάλεια, με το κατάλληλο και απαιτούμενο προσωπικό, όλα τα Αεροδρόμια και ιδιαίτερα τα περιφερειακά Αεροδρόμια της χώρας».

