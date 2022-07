Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: Η μεγάλη αλλαγή που ετοιμάζει η πλατφόρμα

Οι χρήστες του Facebook θα βρεθούν απέναντι σε μια ανατρεπτική μεταβολή που ετοιμάζει η META.

Μία πολύ σημαντική αλλαγή ετοιμάζεται να λανσάρει το Facebook, αφού -όπως ανακοίνωσε- σύντομα θα επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν έως και πέντε διαφορετικά προφίλ στον λογαριασμό τους ώστε να χαρίσει περισσότερη ανωνυμία.

Σύμφωνα με τη Meta Platforms η νέα αυτή δυνατότητα πρόκειται να “βοηθήσει τον κόσμο να προσαρμόσει την εμπειρία του βάσει των ενδιαφερόντων και των σχέσεών του”. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα μπορούν να ποστάρουν διαφορετικές αναρτήσεις στις οικογένειες ή τους φίλους τους.

Είναι σημαντικό ότι όλα τα προφίλ στον λογαριασμό θα υπόκεινται στις πολιτικές του Facebook, οι οποίες απαγορεύουν την ψευδή παρουσίαση και την πλαστοπροσωπία δημοσίων προσώπων και εάν ένας από τους λογαριασμούς παραβιάζει τις πολιτικές του Facebook, όλοι οι λογαριασμοί των χρηστών θα επηρεαστούν.

Ανακεφαλαιωτικά, ως μέρος της νέας εποχής του, οι χρήστες του Facebook θα μπορούν να έχουν έναν λογαριασμό αποκλειστικά για τους συναδέλφους τους και έναν άλλο για τους φίλους τους, και έναν εντελώς νέο λογαριασμό για να ακολουθούν influencers και συγκεκριμένο περιεχόμενο.

