Antonov - ΥΠΕΞ: Διάβημα στην Ουκρανία για το φορτίο του αεροπλάνου

Νωρίτερα, υπήρξε διαμαρτυρία της Αθήνας προς τις σερβικές Αρχές για ελλιπή ενημέρωση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές: με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε διάβημα στον Ουκρανό Πρέσβη στην Αθήνα, αναφορικά με την ανάγκη πρότερης ενημέρωσης της ελληνικής πλευράς για την φύση του φορτίου του ουκρανικού αεροσκάφους που κατέπεσε πλησίον της Καβάλας το Σάββατο βράδυ.

Νωρίτερα, επίσης με εντολή του Νίκου Δένδια, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις σερβικές Αρχές, αναφορικά με το μοιραίο Antonov.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν πως το διάβημα επίσης αφορούσε την ανάγκη πρότερης ενημέρωσης της ελληνικής πλευράς από την σερβική, για την φύση του φορτίου του αεροσκάφους.





Υπενθυμίζεται ότι το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΕΣΚΕΔ) έλαβε μήνυμα από τη σερβική εταιρεία όπλων και αμυντικών συστημάτων Valir (εντολέα της μεταφοράς του συγκεκριμένου φορτίου), και σύμφωνα με την ενημέρωση, το Antonov μετέφερε τα εξής πυρομαχικά:

εκπαιδευτικά βλήματα όλμων 60mm M62,

εκπαιδευτικά βλήματα όλμων 82mm M62 και

φωτιστικά βλήματα όλμων 82mm M67.

Την Κυριακή, ο Σέρβος υπουργός Άμυνας Νεμπόισα Στεφάνοβιτς είχε δηλώσει ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος μετέφερε 11,5 τόνους στρατιωτικό υλικό, σημειώνοντας ότι το φορτίο του αεροσκάφους αποτελούνταν από εκπαιδευτικά βλήματα όλμων που εξήγαγε σερβική ιδιωτική εταιρία και αγοραστής ήταν το υπουργείο Άμυνας του Μπαγκλαντές. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία εξαγωγής των πυρομαχικών ήταν νόμιμη και είχε την έγκριση του σερβικού υπουργείου Άμυνας.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι προσπάθειες των Ενόπλων Δυνάμεων και των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας στο σημείο όπου κατέπεσε το αεροσκάφος Antonov, το βράδυ του Σαββάτου, σε μια τραγωδία που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Καβάλας και των γύρω περιοχών.

Για δεύτερο 24ώρο το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς συνέχισε με τον εντοπισμό και τη σήμανση πυρομαχικών που έχουν διασκορπιστεί από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συγκέντρωση και απομάκρυνση ή επί τόπου εξουδετέρωσή τους, κάτι που θα κριθεί από το κλιμάκιο.Υπενθυμίζεται, πως δεν εντοπίστηκε στην περιοχή καμία επικίνδυνη ουσία.

ΣΥΡΙΖΑ: οφείλονται ξεκάθαρες απαντήσεις

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναφέρονται τα εξής:

«Τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης με προσωπική του απόφαση συνεχίζει να στέλνει βαρύ οπλισμό στην Ουκρανία εμπλέκοντας την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του πολέμου και ενώ η Ιντερπόλ προειδοποιεί για τον κίνδυνο τα όπλα αυτά να καταλήξουν στη μαύρη αγορά, πληθαίνουν τα ερωτήματα και οι συγκεχυμένες πληροφορίες για το ουκρανικό αεροσκάφος με 12 τόνους πυρομαχικά που κατέπεσε στη χώρα μας.

Ποιο ήταν το πραγματικό φορτίο και το «επικίνδυνο υλικό»;

Γιατί δεν υπήρχε ενημέρωση για το φορτίο του ουκρανικού Αντόνοφ;

Ποια ήταν η πραγματική προέλευση και ποιος ο πραγματικός τελικός προορισμός του φορτίου;

Οφείλονται άμεσα καθαρές απαντήσεις. Είναι αδιανόητο η Ελλάδα να διακινδυνεύει στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία και αυτά να είναι πιθανό να καταλήγουν μαζί με άλλων χωρών στη μαύρη αγορά».

