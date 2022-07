Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Κλέφτης είχε “ρημάξει” καταστήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε έναν νεαρό πέρασαν οι αστυνομικοί για κλοπές, υπεξαίρεση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.



Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου στη Ν. Σμύρνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 26χρονος κατηγορούμενος για κλοπές κατ’ εξακολούθηση, υπεξαίρεση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου ο 26χρονος διέρρηξε κατάστημα-κρεοπωλείο στην περιοχή της Ν. Σμύρνης και αφαίρεσε χρηματικό ποσό από το ταμείο.

Μετά από αναζητήσεις αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, εντοπίσθηκε ο 26χρονος σε παρακείμενη πολυκατοικία, ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τ.Α. Νέας Σμύρνης, όπου και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 172 ευρώ, το οποίο είχε αφαιρέσει νωρίτερα από το κρεοπωλείο.

Από την προανακριτική έρευνα του Τ.Α. Νέας Σμύρνης διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω είναι ο δράστης της διάρρηξης που είχε σημειωθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα σε κατάστημα τυχερών παιγνίων στην Ν. Σμύρνη, από το οποίο αφαίρεσε φορητό υπολογιστή και είχε προκαλέσει φθορές στην είσοδο αυτού, ενώ μεσημβρινές ώρες την 13-7-2022 στην κεντρική πλατεία της Ν. Σμύρνης, ο κατηγορούμενος προσέγγισε άτομο και του αφαίρεσε το κινητό του τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιατρός στο Πειθαρχικό για “αχρείαστη” επέμβαση σε ασθενή

Καστελλόριζο: “κλειστόν” στο αεροδρόμιο, λόγω ασθένειας του υπαλλήλου

Κόρινθος - Τροχαίο: 15χρονος ο οδηγός - Νεκρή η αδελφή του και 16χρονος φίλος του