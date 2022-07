Κοινωνία

Φωτιές: Μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές (εικόνες)

Ευνοϊκές οι συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων για την εκδήλωση πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Φωτιές έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα, Δευτέρα. Το μεγαλύτερο μέτωπο είναι αυτό στο Ρέθυμνο, όμως πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στο Θούριο Διδυμοτείχου, στην Αλεξάνδρεια Μακεδονίας, στον Αετολοφο Θεσσαλίας και στη δυτική Τήνο.

Πυρκαγιά στο Αριστηνο Έβρου νοτιότερα από την πυρκαγιά της 14ης Ιουλίου.

Φωτιές ξέσπασαν και την νότια Βαλμης Ηλείας, στα Ρόδα Χαλκιδικής , όπου επιχείρησε ελικόπτερο Mi8 και η φωτιά έχει σβήσει, στο Παυλοκαστρο Ηλείας, το Μακροκαμπο κεντρικής Μακεδονίας και στην περιοχή Αξιούπολης.

