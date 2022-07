Κοινωνία

Κορωπί: Φωτιά στη Βιομηχανική Ζώνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρκαγιά ξέσπασε στη Βιομηχανική Ζώνη Κορωπίου το απόγευμα της Δευτέρας.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε στη Βιομηχανική Ζώνη Κορωπίου το απόγευμα της Δευτέρας.

Στο σημείο επιχειρούν εναέρια μέσα δύο 2 Erickson και 2 CL215 + 3 Tractores.

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος - Τροχαίο: 15χρονος ο οδηγός - Νεκρή η αδελφή του και 16χρονος φίλος του

Antonov - ΥΠΕΞ: Διάβημα στην Ουκρανία για το φορτίο του αεροπλάνου

Γιατρός στο Πειθαρχικό για “αχρείαστη” επέμβαση σε ασθενή