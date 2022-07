Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: οι πρωταγωνιστές και η υπόθεση της σειράς (εικόνες)

Οι ηθοποιοί συγκεντρώθηκαν για την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου της νέας σειράς του ΑΝΤ1.

Οι ζωές δύο οικογενειών θα αναστατωθούν και οι προετοιμασίες για μία αναγκαστική συγκατοίκηση… ξεκίνησαν!

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» έρχεται τον Σεπτέμβριο του 2022 για να χαρίσει στους τηλεθεατές απολαυστικές στιγμές γέλιου.

Το καστ της καινούριας κωμωδίας του ΑΝΤ1 ολοκληρώθηκε και όλοι οι συντελεστές έδωσαν ραντεβού για την ανάγνωση του πρώτου επεισοδίου.

Παρουσία των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή που υπογράφουν το σενάριο, αλλά και του Βασίλη Μυριανθόπουλου που κρατά τη σκηνοθετική μπαγκέτα, οι Μαριάννα Τουμασάτου, Ελένη Ουζουνίδου, Κρατερός Κατσούλης, Γιάννης Δρακόπουλος, Βασίλης Κολοβός, Γιώργος Κακακιός και Νίκος Σταθόπουλος ξεκίνησαν με ένα flashback στις ζωές των ηρώων τους.

Μέσα σ’ ένα πολύ φιλικό κλίμα, με πειράγματα και χιουμοριστικές ατάκες, οι πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του AΝΤ1 έπιασαν το νήμα της ιστορίας από την αρχή, όταν 16 χρόνια πριν, εξαιτίας μίας συνωνυμίας, δύο μωρά μπερδεύονται στο μαιευτήριο και μεγαλώνουν με τη λάθος οικογένεια. Στη συνέχεια, 16 χρόνια μετά, όταν το λάθος αποκαλύπτεται, οι πλούσιοι αριστοκράτες Παπαδόπουλοι θα αναγκαστούν να φιλοξενήσουν, στην έπαυλή τους, τους φτωχούς και άξεστους Παπαδόπουλους, για χάρη των… γιων τους.

Πώς θα εξελιχθεί η συμβίωση δύο τελείως διαφορετικών κόσμων;

Το «ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ;» είναι παραγωγή της TANWEER PRODUCTIONS και θα προβληθεί στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, τη σεζόν 2022-2023.

