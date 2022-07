Οικονομία

Η Gazprom “κόβει” το φυσικό αέριο στη Γερμανία

«Αγώνας δρόμου» των Ευρωπαίων για εναλλακτική πηγή ενέργειας, αφού η Ρωσία φέρεται να πραγματοποιεί τις απειλές της.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Τις απειλές για διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη κάνει πράξη η Ρωσία, εργαλειοποιώντας ως όπλο κατά της Δύσης την ενέργεια.

Η Gazprom στέλνει τις πρώτες τροχιοδεικτικές βολές στην Γηραιά Ηπείρου εντείνοντας το ενεργειακό θρίλερ, ανακοινώνοντας σύμφωνα με επιστολή που φέρνει στη δημοσιότητα το πρακτορείο REUTERS, πως διακόπτει λόγω έκτακτων περιστάσεων, την προμήθεια σε φυσικό αέριο σε τουλάχιστον έναν μεγάλο πελάτη της, "φωτογραφίζοντας" την Γερμανία.

Στο ενδεχόμενο καθολικής διακοπής των ρωσικών ροών προς της Ευρώπη, το μπλοκ των 26 στρέφεται για την ενεργειακή του εξασφάλιση στο αζέρικο φυσικό αέριο.

«Διπλασιάζουμε την προμήθεια φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης δεσμευόμαστε στην επέκταση του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου που αποτελεί έναν πολύ σημαντικό δρόμο προμήθειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα οι μεγάλες Ευρωπαϊκές οικονομίες εντείνουν τις προσπάθειες να αντιστρέψουν την ενεργειακή εξάρτηση από τον ρωσικό παράγοντα.

Τις πύλες του Ελιζέ πέρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς το Παρίσι «σφυρηλατεί» συνεργασία με το Άμπου Ντάμπι για εισαγωγή καυσίμων ενόψει του φετινού χειμώνα.

Εναλλακτικούς προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου σπεύδουν να εξασφαλίσουν Γερμανία και Ιταλία.

Το Βερολίνο διαπραγματεύεται μακροχρόνια συμβόλαια με εταιρίες κολοσσούς και ενεργειακά πλούσιες χώρες της Βόρειας Αφρικής και του Κόλπου.

Αποφασιστικά κινείται και η Ρώμη με τον Μάριο Ντράγκι να μεταβαίνει στην Αλγερία που αποτελεί αυτή τη στιγμή τον υπ΄αριθμό ένα προμηθευτή της σε υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ο φόβος για πλήρη αποκοπή των χωρών του μπλοκ από το ρωσικό αέριο και οι προβλέψεις για μια επικείμενη ύφεση, οδηγούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζά σε πιο σφικτή νομισματική πολιτική με την Κριστίν Λαγκάρντ να ανακοινώσει την προσεχή Πέμπτη αύξηση των επιτοκίων κατά 0.25%.

Σε τρείς ημέρες από σήμερα θα επισημοποιηθούν οι πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας, αν θα θέσει και πάλι σε λειτουργία τον αγωγό Nord Stream ή θα επιλέξει την τακτική του εκβιασμού.

Η τουρμπίνα της Gazprom που είχε σταλεί προς επισκευή στον Καναδά και που η εταιρία δήλωνε πως είναι σημαντική για την λειτουργία του αγωγού, βρίσκεται καθοδόν για τη Ρωσία σύμφωνα με εφημερίδα στη Μόσχας προκαλώντας την οργή του Κιέβου.

«Οι Ουκρανοί δεν θα δεχθούν ποτέ την απόφαση του Καναδά όσων αφορά την τουρμπίνα του αγωγού Nord Stream που αποφασίστηκε να παραδοθεί στη Γερμανία παραβιάζοντας το καθεστώς των κυρώσεων»,, τόνισε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για έναν μακρύ, σκληρό χειμώνα προειδοποιεί την Ευρώπη να προετοιμαστεί ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας καλώντας τις χώρες μέλη να μειώσουν δραματικά την κατανάλωση του φυσικού αερίου για να αποφευχθεί μια μεγάλη κρίση.

