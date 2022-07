Υγεία - Περιβάλλον

Τρίκαλα: Ετοιμόγεννη δεν πρόλαβε να φτάσει στο μαιευτήριο και γέννησε στο αυτοκίνητο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Έσπασαν» τα νερά ενώ βρισκόταν στο δρόμο για την κλινική και όπως φαίνεται το μωρό ήταν... βιαστικό!



Απρόσμενη τροπή είχε ο τοκετός μίας γυναίκας από τα Τρίκαλα η οποία το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε για τη Λάρισα προκειμένου να γεννήσει σε κλινική της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Τρίκαλα στο ύψος της βιομηχανίας ΒΙΟΣΕΡ, η γυναίκα κατάλαβε πως το μωρό ήταν… βιαστικό και ότι από στιγμή σε στιγμή θα γεννούσε!

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Όπως διαπίστωσαν όμως, το μωρό δεν… κρατιόνταν και η 31χρονη γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο φέροντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Το ασθενοφόρο μετέφερε τη μητέρα και το νεογέννητο στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική - Αδελφός αγνοούμενου: Η οικογένεια μου δεν μπορεί να το αντέξει άλλο

Antonov - Δήμος Παγγαίου: “Αν εντοπίσετε αυτά τα πυρομαχικά ειδοποιήστε αμέσως” (εικόνες)

Γιατρός στο Πειθαρχικό για “αχρείαστη” επέμβαση σε ασθενή