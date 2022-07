Κόσμος

Πατρούσεφ: Δηλητηρίασαν τον στενό συνεργάτη του Πούτιν

Για απόπειρα δολοφονίας με ισχυρό δηλητήριο έκανε λόγο το ρωσικό κανάλι Telegram. Ποιος είναι ο Νικολάι Πατρούσεφ.



Για απόπειρα δολοφονίας με ισχυρό δηλητήριο κατά του αναπληρωτή του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, Νικολάι Πατρούσεφ κάνει λόγο το ρωσικό κανάλι Telegram.

Ο 71χρονος Νικολάι Πατρούσεφ θεωρείται ένας εκ των σχεδιαστών του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ είναι το Νο2 μετά τον Πούτιν στη Ρωσία.

Ο Πατρούσεφ οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με το Telegram, εντοπίστηκε στον οργανισμό του ένα ισχυρό συνθετικό δηλητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσίασε το Telegram, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αποκάλυψαν ότι ο Πατρούσεφ είχε προσβληθεί από ένα «συνθετικό δηλητήριο», αλλά τελικά επέζησε της απόπειρας κατά της ζωής του.

Ο Νικολάι Πατρούσεφ είναι πρώην επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας FSB και γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας του Κρεμλίνου.

