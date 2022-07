Κοινωνία

Antonov: Νέο βίντεο από την στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους

Εικόνες που κόβουν την ανάσα από την στιγμή της πτώσης του μοιραίου αεροσκάφους.



Νέο συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Παλαιοχωρίου Καβάλας, καταγράφει τα δραματικά δευτερόλεπτα της καθοδικής πορείας πριν την πτώση του Antonov και στην συνέχεια την συντριβή και την έκρηξη που ακολούθησε.

Το βίντεο αποτυπώνει την πορεία θανάτου του αεροσκάφους προς το έδαφος, σε χωράφια στο Παλαιοχώρι Καβάλας Η πρόσκρουση γίνεται λίγα μόλις μέτρα μακριά από κτίρια και τον αυτοκινητόδρομο από τον οποίο διακρίνεται εκείνη την στιγμή να περνά όχημα.

Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων από την στιγμή της πρόσκρουσης στο έδαφος ένα τεράστιο μανιτάρι κάνει την νύχτα μέρα.

δήμος Παγγαίου εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τους πολίτες που κινούνται γύρω από την περιοχή που έπεσε το Antonov Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα, οζητώντας από τους πολίτες που κινούνται γύρω από την περιοχή που έπεσε το Antonov , να ενημερώσουν τις αρχές σε περίπτωση που εντοπίσουν σχετικά πυρομαχικά.

Εν τω μεταξύ, για δεύτερο 24ώρο το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς συνέχισε με τον εντοπισμό και τη σήμανση πυρομαχικών που έχουν διασκορπιστεί από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συγκέντρωση και απομάκρυνση ή επί τόπου εξουδετέρωσή τους, κάτι που θα κριθεί από το κλιμάκιο.Υπενθυμίζεται, πως δεν εντοπίστηκε στην περιοχή καμία επικίνδυνη ουσία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και για εβδομάδες, αυτός είναι και ο λόγος που κρίθηκε αναγκαίο να παραμένει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στις αγροτικές περιοχές των Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου. Την ιδια ώρα, σύμφωνα με τη ανακοίνωση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, καμία μεταβολή στα επίπεδα ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη Βόρεια Ελλάδα ή στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας δεν έχει παρατηρηθεί μετά την πτώση του αεροσκάφους Antonov στην Καβάλα.