Κόσμος

Πακιστάν: Τραγωδία με νεκρούς σε γαμήλιο πάρτι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γυναίκες και παιδιά μεταξύ των νεκρών καλεσμένων σε γαμήλιο πάρτι.

Ένα πλοίο που φιλοξενούσε γαμήλιο πάρτι με 100 καλεσμένους ναυάγησε σε ποτάμι του Πακιστάν, με αποτέλεσμα να πνιγούν καλεσμένοι και άλλοι να εξαφανιστούν στα νερά.

Το περιστατικό συνέβη στην επαρχία Παντζάμπ και σύμφωνα με τις Αρχές, διασώθηκαν τουλάχιστον 65 άτομα, μεταξύ των οποίων η νύφη και ο γαμπρός.

Την ίδια ώρα περίπου 35 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 90 με 100 άτομα και οι διασώστες υπολογίζουν ότι πέθαναν τουλάχιστον 20.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά, όμως θεωρείται βέβαιο ότι, στο πλοίο επέβαιναν περισσότεροι άνθρωποι από το επιτρεπόμενο όριο.

Οι σοροί των ανθρώπων που βγήκαν στη στεριά ήταν όλοι γυναίκες και παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική - Αδελφός αγνοούμενου: Η οικογένεια μου δεν μπορεί να το αντέξει άλλο

Τρίκαλα: Ετοιμόγεννη δεν πρόλαβε να φτάσει στο μαιευτήριο και γέννησε στο αυτοκίνητο!

Γιατρός στο Πειθαρχικό για “αχρείαστη” επέμβαση σε ασθενή