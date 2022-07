Κοινωνία

Παιδί έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., που μετέβησαν στο σημείο, συνέλαβαν τους γονείς του παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ένα πεντάχρονο αγοράκι έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, στην οδό Κουμουνδούρου, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Το παιδί βρήκαν τραυματισμένο διερχόμενοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας - Ρέντη, μετέβησαν στο σημείο και αφού το παιδί παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, συνέλαβαν τον 35χρονο πατέρα και την 29χρονη μητέρα του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί διακομίσθηκε τραυματισμένο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για να του προσφερθεί ιατρική φροντίδα.

Με προφορική εντολή του Εισαγγελέα, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι μετά απο λίγες ώρες.

