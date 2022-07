Κοινωνία

Μερόπη: βρέθηκε νεκρή μετά από φωτιά στο σπίτι της

Ακόμη μια τραγωδία από φωτιά σε κατοικία. Που και πως εντοπίστηκε, από τους πυροσβέστες, η σορός της άτυχης γυναίκας

Τραγωδία στη Μερόπη του Δήμου Οιχαλίας, στην Μεσσηνία, καθώς μία ηλικιωμένη έχασε την ζωή της, μετά από φωτιά στο σπίτι της.

Η πυρκαγιά ξέσπασε, από άγνωστη έως τώρα αιτία, στην διώροφη κατοικία της γυναικάς.

Οι πυροσβέστες, που έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της την ηλικιωμένη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διώροφη οικία, στην περιοχή Μερόπη Οιχαλίας Μεσσηνίας. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2022

