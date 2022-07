Κόσμος

F-35: παραγγελία για εκατοντάδες μαχητικά με “τσιμπημένη” τιμή

Τι προβλέπεται στην συμφωνία του Υπ. Άμυνας των ΗΠΑ με την Lockheed Martin, την εταιρεία κατασκευής των πολεμικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και η Lockheed Martin Corp συμφώνησαν για την παραγωγή 375 μαχητικών F-35 μέσα σε μία τριετία, όπως ανακοίνωσε χθες το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε, ενώ αναμένεται αύξηση της τιμής μονάδας, για την πιο κοινή έκδοση του αναφερόμενου μαχητικού, εξαιτίας της έλλειψης πρώτων υλών, αλλά και της ανοδικής πορείας του πληθωρισμού.

Η Ελλάδα έχει εκκινήσει τις δικαδικασίες με τις ΗΠΑ, για την πρόσκτηση νέων αμυντικών δυνατοτήτων και εξοπλισμών όπως η απόκτηση των αεροσκαφών F-35.

Για τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, η διαδικασία ξεκίνησε πρόσφατα με την αποστολή της LOR στις ΗΠΑ από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, σύμφωνα με την οδηγία του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας.

Η πρόσκτησή τους θα ενισχύσει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας καθώς και τη διαλειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος - ΗΠΑ.

Στις 20 Ιουλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, που πραγματοποιεί επίσκεψη στις ΗΠΑ, θα μεταβεί στο Fort Worth, Τέξας, όπου κατασκευάζονται τα μαχητικά F-35 για ενημέρωση και συνάντηση με την ηγεσία της Lockheed Martin και στελέχη του προγράμματος F-35. Η επίσκεψη εκεί γίνεται λίγες ημέρες μετά απο την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου.

