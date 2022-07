Υγεία - Περιβάλλον

“Άγιος Ανδρέας” - Αδελφός 49χρονου: του είπαν “μην μας ενοχλείς” και πέθανε μισή ώρα μετά

Συγκλονίζει ο αδελφός του άνδρα που έχασε την ζωή του, αφού τον “έδιωξαν” από το νοσοκομείο, χωρίς να τον δει γιατρός που εφημέρευε σε κάποια κλινική. Για ποια λάθη κάνει λόγο η Πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Τρίτης ο ένας εκ των αδελφών του άτυχου 49χρονου, ο οποίος έφυγε από την ζωή, λίγα λεπτά αφού νοσηλεύτρια, ενώ δεν κάλεσε καν γιατρό από κάποια κλινική για να τον εξετάσει, του είπε πως θα έπρεπε να πάει σε εφημερεύον νοσοκομείο για να τύχει ιατρικής φροντίδας, καθώς δεν εφημέρευε το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», στο οποίο πήγε, με συμπτώματα που παραπέμπουν και σε καρδιακό επεισόδιο.

Για την υπόθεση του οποίου έχει υποβληθεί η παραίτηση του επικεφαλής του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» και διεξάγεται ΕΔΕ και Πειθαρχικός Έλεγχος για τις ευθύνες μελών του προσωπικού.

Ο αδελφός του 49χρονου είπε πως όχι το ίδιο πρωί, όπως ακούγεται κατά κόρον, αλλά το προηγούμενο πρωί, ο άτυχος άνδρας είχε επισκεφθεί ιδιώτη παθολόγο, ο οποίος διέγνωσε πως είχε υποστεί ψύξη. Ωστόσο, εξακολουθούσε να έχει έντονους πόνους και εφιδρώσεις, που τον ανησύχησαν.

Όπως είπε ο αδελφός του άτυχου άνδρα, ο 49χρονος κάλεσε την αδελφή τους πριν πάει στο νοσοκομείο και της είπε ότι πονάει στην πλάτη και ιδρώνει, σημειώνοντας ότι «Όταν πήγε στις δώδεκα και μισή στον “Άγιο Ανδρέα”, γιατί πήγε; Για τον αυχένα; Αν ήταν εφησυχασμένος πως ήταν ψύξη, δεν θα πήγαινε στον “Άγιο Ανδρέα” ούτε θα ζητούσε την βοήθεια από την οικογένεια του. Πήρε την αδελφή μου και της έλεγε “πονάω στην πλάτη και κρυώνω”, δεν θα το είπε στις νοσοκόμες;».

Όπως ανέφερε, αφού του είπαν ότι πρέπει να πάει σε άλλο νοσοκομείο και ενώ είχαν κινητοποιηθεί κι άλλα αδέλφια τους, ένας εκ των αδελφών του, τον πήρε με το αμάξι του για να τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, αλλά «του λιποθύμησε μέσα στο αμάξι».

Σχολιάζοντας δηκτικά την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια τους, ο αδελφός του 49χρονου υπογράμμισε πως «δύο νοσηλεύτριες και ένα ολόκληρο σύστημα του λέει “ποιος είσαι εσύ που με ενοχλείς;” και ο αδελφός μου πέθανε μετά από μισή ώρα-τρία τέταρτα»

Παγώνη: τα νοσοκομεία δεν είναι “κλειδωμένα”, είναι ανοιχτά και εκτός εφημερίας

Συμμετέχοντας στην συζήτηση, η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), Ματίνα Παγώνη σημείωσε πως «δεν εφημερεύουν παντού και όλα τα νοσοκομεία, αλλά αν τύχει ένα τροχαίο πιο πέρα, αν τύχει ένα περιστατικό όπως του ανθρώπου αυτού που χρειάζεται βοήθεια, εννοείται πως είναι “ανοιχτά”».

«Η νοσηλεύτρια όφειλε να ειδοποιήσει τον γιατρό της παθολογικής ή καρδιολογικής κλινικής να τον δει, να εκτιμήσει την κατάσταση, να εξασφαλίσει το περιστατικό και ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς και να καλέσει ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο που εφημερεύει», επεσήμανε ο κ. Παγώνη.

Όπως επεσήμανε, «είχε προηγηθεί άλλο περιστατικό και κατέβηκε ο καρδιολόγος από την κλινική και είχε δει τον ασθενή. Έγινε λάθος διαχείριση του περιστατικού. Η νοσηλεύτρια έπρεπε να φωνάξει τον εφημερεύοντα γιατρό από την κλινική, να τον δει, να τον σταθεροποιήσει και να μεταφερθεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Είναι τραγική ιστορία αυτή, δεν είναι αστείο… Είναι θέμα διαδικασιών. Η διαδικασία είναι απλή: να κατέβει ο γιατρός κάτω και να δει τον ασθενή»

«Έχει μεγάλη σημασία το μήνυμα να περάσει ότι τα νοσοκομεία δεν είναι “κλειδωμένα”, είναι ανοιχτά για κάποιον που έχει πρόβλημα και δεν προλαβαίνει να πάει στο εφημερεύον νοσοκομείο», είπε με έμφαση η κ. Παγώνη.

