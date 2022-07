Κοινωνία

Λιγνάδης - Βλάχος: οξύμωρη η αποφυλάκιση με καταδίκη, μετά από προφυλάκιση με ενδείξεις

Τι είπε για τις αντιδράσεις των καταγγελλόντων για την απόφαση του δικαστηρίου και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής κάθειρξης. Τι απάντησε στον Αλέξη Κούγια για τις αποφάσεις κατά πλειοψηφία και τους ένορκους.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Τρίτης ο δικηγόρος Γιάννης Βλάχος, συνήγορος δύο εκ των ανδρών που κατήγγειλαν για βιασμό τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Ο κ. Βλάχος, μεταξύ άλλων, σχολίασε όσα είπαν στην ίδια εκπομπή, την προηγούμενη ημέρα τόσο ο Στέλιος Πέτσας για τα συναισθήματα της κοινωνίας μετά την αποφυλάκιση του καλλιτέχνη, όσο και ο συνήγορος του σκηνοθέτη, Αλέξης Κούγιας, ο οποίος αναφέρθηκε σε καταδίκη για δύο βιασμούς με αποφάσεις κατά πλειοψηφία που, όπως υποστήριξε ο ποινικολόγος, θα είναι εύκολο να «ανατραπούν» στην έφεση, ιδίως καθώς σε αυτές η πλειοψηφία διαμορφώθηκε κυρίως από τους ένορκους και όχι από τους τακτικούς δικαστές.

«Αυτό που ακούγεται από τον κ. Κούγια ότι υπήρξε απόφαση για καταδίκη του κ. Λιγνάδη για δύο βιασμούς με μειοψηφία, δεν έχει καμία σημασία. Η πλειοψηφία διαμορφώθηκε από τις ψήφους και των τακτικών δικαστών και των ενόρκων. Οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες δεν έχουν καμία σημασία για την ποινή, για το αν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και ότι άλλο», είπε ο κ. Βλάχος.

Όπως επεσήμανε, «σε ότι αφορά την αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπάρχει ένα οξύμωρο. Επί 18 μήνες, με απανωτές αποφάσεις δικαστικών συμβουλίων, έμενε προφυλακισμένος, διότι κρίθηκε ως επικίνδυνος ότι μπορεί να επαναλάμβανε τις πράξεις» για τις οποίες εκατηγορείτο, όμως μετά την καταδίκη του για δύο βιασμούς, αυτό δεν φαίνεται να ελήφθη υπόψη.

«Ο νόμος δεν εξαρτά την αναστολή της ποινής από την έφεση, με το ύψος της ποινής. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε υπόθεση τέτοιου είδους να υπάρξει αναστολή. Προξενεί εντύπωση η απόφαση αυτή», είπε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι «η ανακούφιση που ένιωσαν τα θύματα από την ετυμηγορία της δικαιοσύνης ήταν τεράστια, όσο τεράστια ήταν και η απογοήτευση τους την επόμενη στιγμή, επειδή αφέθηκε ελεύθερος ο πρωτοδίκως καταδικασθείς για δύο βιασμούς».

«Το περί δικαίου αίσθημα ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάται. Η κοινωνία είναι εκεί, βλέπει, ακούει και κρίνει», είπε ο κ. Βλάχος και συμπλήρωσε ότι «την δικαιοσύνη την απονέμουν άνθρωποι και οι άνθρωποι κάνουν λάθη και υπάρχουν τρόποι να ανατραπούν τα λάθη αυτά. Όμως μέχρι την εκδίκαση της έφεσης αυτή η απόφαση για την αποφυλάκιση δεν μπορεί να αλλάξει και θα μείνει εκτός φυλακής».

