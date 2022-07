Υγεία - Περιβάλλον

“Κένταυρος” - Παγώνη: διακοπές και πανηγύρια με μάσκες, αλλιώς… (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένονται τα πρώτα κρούσματα της νέας υποπαραλλαγής της Όμικρον στην Ελλάδα. Γιατί προβληματίζουν ιδιαίτερα τις υγειονομικές αρχές τα νέα στελέχη των μεταλλάξεων.

Για τον κορονοϊό, την αύξηση κρουσμάτων των τελευταίων εβδομάδων και την αυξημένη μεταδοτικότητα των νεότερων υποπαραλλαγών της μετάλλαξης Όμικρον μίλησε η Ματίνα Παγώνη, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών - Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), ερωτηθείσα για την υποπαραλλαγή «Κένταυρος», είπε πως «ακόμη δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Δεν είναι θανατηφόρα, είναι όμως πολύ μεταδοτική είναι, οπότε χρειάζεται προσοχή».

«Εμείς περιμένουμε στην Ελλάδα σε περίπου σε 20 ημέρες τα πρώτα κρούσματα της υποπαραλλαγής “Κένταυρος”», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε στην αυξημένη μεταδοτικότητα που έχουν τα στελέχη της μετάλλαξης Όμικρον που επικρατούν το τελευταίο διάστημα, κάτι που αποτυπώνεται και στα νέα κρούσματα.

Κάλεσε για ακόμη μια φορά όλους να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, ιδίως όπου υπάρχει συνωστισμός, προκειμένου να αποτραπεί μια νέα επιδείνωση της κατάστασης.

Μάλιστα, τόνισε χαρακτηριστικά πως «στην βαλίτσα για τις διακοπές μας, βάζουμε μαζί μάσκες και αντισηπτικά. Στα πανηγύρια πάμε, αλλά φοράμε μάσκα γιατί υπάρχει συνωστισμός και οι μεταλλάξεις είναι πολύ μεταδοτικές».

Παγώνη: τα νοσοκομεία δεν είναι “κλειδωμένα”, είναι ανοιχτά και εκτός εφημερίας

Νωρίτερα, συνομιλώντας με τον αδελφό του 49χρονου που πέθανε στην Πάτρα, η κ. Παγώνη σημείωσε πως «δεν εφημερεύουν παντού και όλα τα νοσοκομεία, αλλά αν τύχει ένα τροχαίο πιο πέρα, αν τύχει ένα περιστατικό όπως του ανθρώπου αυτού που χρειάζεται βοήθεια, εννοείται πως είναι “ανοιχτά”».

«Η νοσηλεύτρια όφειλε να ειδοποιήσει τον γιατρό της παθολογικής ή καρδιολογικής κλινικής να τον δει, να εκτιμήσει την κατάσταση, να εξασφαλίσει το περιστατικό και ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς και να καλέσει ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο που εφημερεύει. Είχε προηγηθεί άλλο περιστατικό και κατέβηκε ο καρδιολόγος από την κλινική και είχε δει τον ασθενή. Έγινε λάθος διαχείριση του περιστατικού. Είναι τραγική ιστορία αυτή, δεν είναι αστείο… Είναι θέμα διαδικασιών. Η διαδικασία είναι απλή: να κατέβει ο γιατρός κάτω και να δει τον ασθενή»», επεσήμανε η κ. Παγώνη.

«Έχει μεγάλη σημασία το μήνυμα να περάσει ότι τα νοσοκομεία δεν είναι “κλειδωμένα”, είναι ανοιχτά για κάποιον που έχει πρόβλημα και δεν προλαβαίνει να πάει στο εφημερεύον νοσοκομείο», είπε με έμφαση η κ. Παγώνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Φυσικό αέριο: Η Gazprom, το “πάγωμα” στις παραδόσεις και το Αζερμπαϊτζάν

“Συμπέθεροι” διέλυσαν σπίτι γιατί… δεν εγκρίνουν την σχέση των παιδιών τους (εικόνες)

Μερόπη: βρέθηκε νεκρή μετά από φωτιά στο σπίτι της