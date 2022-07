Κοινωνία

Antonov - Καβάλα: Drone του στρατού “σαρώνει” την περιοχή για διάσπαρτα βλήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκαν σε οχτώ οι ομάδες του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηρών. Ανησυχία για τα πυρομαχικά που πιθανόν βρίσκονται κάτω από το χώμα.



Στην απομάκρυνση των συντριμμιών και τον καθαρισμό του σημείου από τα πυρομαχικά που μετέφερε το Antonov An-12, το οποίο συνετρίβη το βράδυ του Σαββάτου σε αγροτική περιοχή των Αντιφιλίππων του δήμου Παγγαίου, επικεντρώνονται πλέον όλες οι προσπάθειες των εμπλεκόμενων αρχών του στρατού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην «μάχη» ρίχονται και drones, τα οποία θα χαρτογραφήσουν μια μεγάλη έκταση γύρω από τα συντρίμμια του αεροσκάφους, ώστε να βρεθούν τα βλήματα αυτά, που έχουν διασκορπιστεί σε χωράφια από το φορτίο του Antonov.

Όπως υπογραμμίζει ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «πρόκειται για μια διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη, που απαιτεί προσεχτικούς χειρισμούς και η οποία, όπως ενημερωθήκαμε, θα διαρκέσει ακόμα και πάνω από έναν μήνα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος για τους πολίτες και ιδιαίτερα τους αγρότες, που θα πρέπει να κινούνται μέσα στις αγροτικές εκτάσεις, όπου κατέπεσε το μοιραίο Aντόνοφ».

Ο δήμαρχος έκανε γνωστό ότι αυξήθηκαν από δύο σε οχτώ οι ομάδες του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηρών (ΤΕΝΞ) προκειμένου να επιταχυνθεί το έργο των πυροτεχνουργών. Οι συνολικά οχτώ ομάδες των επτά ατόμων, που πλέον επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος θα πρέπει να ελέγξουν εξονυχιστικά μια αγροτική έκταση άνω των 1000 στρεμμάτων, ενώ όπου χρειαστεί θα προβαίνουν σε ελεγχόμενες εκρήξεις.

«Το έργο των πυροτεχνουργών δεν είναι καθόλου εύκολο», σημειώνει ο κ. Αναστασιάδης και εξηγεί: «πρέπει να δουλέψουν φορώντας τις ειδικές στολές κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το πόση ώρα μπορεί κάποιος να εργαστεί κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πάντως, υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία καθώς πέρα από τα πυρομαχικά που είναι εμφανή, υπάρχουν και εκείνα που πιθανόν να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του χώματος. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η δύσκολη διαδικασία καθαρισμού θα συνεχιστεί το μέτρο της απαγόρευσης μετακίνησης γεωργικών μηχανημάτων, αγροτικών αυτοκίνητων και πολιτών σε όλη την επίμαχη περιοχή που παραμένει αποκλεισμένη».

Πώς θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί

Την ίδια ώρα, μεγάλος προβληματισμός επικρατεί μεταξύ των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου για την τύχη της παραγωγής και των καλλιεργημένων εκτάσεων, εντός των οποίων έχει καταπέσει το μοιραίο αεροσκάφος ή βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, που έχει αποκλειστεί. Ο αποκλεισμός αυτός δεν επιτρέπει καμία πρόσβαση στις καλλιεργημένες εκτάσεις για καμία γεωργική εργασία.

Ο δήμαρχος Παγγαίου είναι, ωστόσο, απόλυτα σαφής: «δυστυχώς όλες αυτές οι σοδειές έχουν καταστραφεί, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εξάλλου, από όπου περνάνε οι ομάδες των πυροτεχνουργών είναι λογικό ότι καταστρέφουν τις σοδειές προκειμένου να ερευνήσουν το έδαφος. Οπότε, το μεγάλο ερώτημα που ανακύπτει είναι από ποιον φορέα και πώς θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Οπότε από μέρους του δήμου θα προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια και θα κινήσουμε εκείνες τις διαδικασίες προκειμένου να μπορέσουν οι αγρότες της περιοχής να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατόν από τον φορέα που θα αποφασιστεί από τις εμπλεκόμενες αρχές».

Πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Τρία 24ωρα μετά την πτώση του μοιραίου Αντόνοφ έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση όλων των οικισμών πέριξ του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, αυτό κατέστη δυνατό με τη συνεργασία του στρατού και των τεχνικών συνεργείων της ΔΕΔΔΗΕ, που κατάφεραν να μπουν στην επίμαχη περιοχή της πρόσκρουσης και να αποκαταστήσουν τις ζημιές που υπέστη το δίκτυο».

Ο κ. Αναστασιάδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάνει λόγο για μια πρωτοφανή και δραματική κατάσταση που βίωσε η τοπική κοινότητα των Αντιφιλίππων και του Παλαιοχωρίου, την οποία τόσο ο δήμος Παγγαίου όσο και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς προσπάθησα να διαχειριστούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να δοθούν λύσεις και να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κένταυρος” - Παγώνη: διακοπές και πανηγύρια με μάσκες, αλλιώς… (βίντεο)

Φυσικό αέριο: Η Gazprom, το “πάγωμα” στις παραδόσεις και το Αζερμπαϊτζάν

“Συμπέθεροι” διέλυσαν σπίτι γιατί… δεν εγκρίνουν την σχέση των παιδιών τους (εικόνες)