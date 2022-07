Οικονομία

Δημόσιο - Χατζηδάκης για ΝΣΚ: Θα δοθεί νομικά στέρεη και πολιτικά δίκαιη λύση

Τι είπε ο Υπ. Εργασίας για την γνωμοδότηση του ΝΣΚ και τις πρόωρες συντάξεις. Η πορεία εκκαθάρισης των αιτήσεων για κύριες και επικουρικές συντάξεις, ο ΕΦΚΑ και η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

«Η Τουρκία είναι μια χώρα με αυξημένη γεωστρατηγική σημασία διαχρονικά, γι΄ αυτό έχει συνάψει συμφωνίες με διάφορους και κάποιες δυνάμεις έχουν κάνει υποχωρήσεις. Η ένταση είναι επιζήμια και για τις δύο πλευρές και μακάρι να το καταλάβουν αυτό στην Τουρκία. Εμείς κάνουμε πολυεπίπεδες διπλωματικές κινήσεις που ισχυροποιούν την Ελλάδα και αυτό έχει φανεί. Παράλληλα, προσπαθούμε τον εκσυγχρονισμό των ένοπλων δυνάμεων. Η Κυβέρνηση έχει κάνει πολλά σημαντικά βήματα για την ισχυροποίηση της χώρας. Προφανώς δεν εφησυχάζουμε», είπε ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, που ήταν καλεσμένος στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο κ. Χατζηδάκης είπε ακόμη, ενόψει και των επερχόμενων εκλογών στην Τουρκία, πως «δεν σημαίνει ότι αν χάσει ο Ερντογάν, θα έρθει ένας διάδοχος που είναι καλύτερος για εμάς. Εμείς αντιμετωπίζουμε ενιαία την χώρα, η στάση της οποίας έχει χαρακτηριστικά έντονης προκλητικότητας και επιθετικών ενεργειών απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο».

Έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων

Σχετικά με τα θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του, ο Υπ. Εργασίας ρωτήθηκε αρχικώς για τις επικουρικές συντάξεις και την καθυστέρηση στην απονομή τους, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «έχει δοθεί έμφαση στις κύριες συντάξεις, που είναι οι βασικές συντάξεις και έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση, σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε. Στις επικουρικές έχουμε επίσης μια αποκλιμάκωση. Τώρα που βγαίνουν οι κύριες, που είναι και μια προϋπόθεση για να βγουν οι επικουρικές, θα δείτε τους επόμενους μήνες θα βγουν πιο γρήγορα και οι επικουρικές».

Σε ότι έχει να κάνει με την έκδοση των κύριων συντάξεων, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι «τα στοιχεία λένε ότι μέχρι το 2018 έχουν εκκαθαριστεί πλήρως οι συντάξεις και έχουν δοθεί. Υπάρχουν κατηγορίες ασφαλισμένων που έχουν χρέη στα Ταμεία πάνω από τα όρια. Πουθενά στον κόσμο δεν παίρνει κάποιος σύνταξη αν έχει οφειλές πάνω από κάποια όρια. Η άλλη περίπτωση για να μην έχει δοθεί η σύνταξη είναι να υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές πχ. για το ποιος κληρονομεί την σύνταξη».

Συμπλήρωσε πως αναφορικά με την πορεία ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης, «από το 2019 απομένει το 1,1% των αιτήσεων για κύρια σύνταξη, είναι 1700 συντάξεις και μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουν ολοκληρωθεί. Από το 2020 έχει εκδοθεί το 94,7% των συντάξεων, από το 2021 έχει εκδοθεί το 80,6% των συντάξεων και το πολύ σημαντικό ότι από το 2022 έχει ήδη βγει το 70% των συντάξεων που έχουν κατατεθεί μέχρι τον Μάρτιο και αυτό δείχνει ότι έχει μπει σε μια ροή το σύστημα. Αυτός είναι ο στόχος, να βγαίνουν οι συντάξεις σε 4-5 μήνες. Από εδώ και πέρα, χρησιμοποιώντας τους νέους μηχανισμούς, όπως οι «Συντάξεις εμπιστοσύνης» θα γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία».

Μάλιστα, όπως επεσήμανε, «το 2021 εκδόθηκαν 83% περισσότερες αποφάσεις για συντάξεις σε σχέση με το 2019 και ήδη το 2022 έχουν εκδοθεί περισσότερες αποφάσεις για συντάξεις από όσες όλο το 2019», ενώ ανέφερε ως παράδειγμα και ότι «όταν πήγα στο Υπουργείο, έμαθα ότι στο πρώην ΙΚΑ υπήρχαν 1.040 διαφορετικοί τρόποι ασφάλισης».

Για την γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τους δημοσίους υπάλληλους

Σε ότι αφορά την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την πρόωρη συνταξιοδότηση δημοσιών υπαλλήλων, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως «είναι μεν ειδική περίπτωση, αλλά είναι εύλογη η ανησυχία όσων αφορά. Υπήρχαν διαφορετικές ερμηνείες επί του “νόμου Κατρούγκαλου”. Το Υπουργείο ζήτησε την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου Κράτους που λείπε ότι “ δεν δικαιούνται πρόωρη συνταξιοδότηση, δηλαδή να βγουν σε σύνταξη, στα 58 χρόνια τους”. Θα την εξετάσουμε την γνωμοδότηση, προσωπικά δεν την έχω διαβάσει ακόμη, θα το κάνω τις επόμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια στέρεα νομικά και δίκαιη πολιτικά λύση».

Ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας με τον ΕΦΚΑ

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο «Ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας» του ΕΦΚΑ για τους εν αναμονή συνταξιούχους, λέγοντας πως «αντί να υπάρχουν γράμματα και αλληλογραφία από κάθε περιοχή της Ελλάδας προς τον ΕΦΚΑ και αντίστροφα και καθυστερήσεις, από το 2020 υπάρχει η ηλεκτρονική επικοινωνία στον ΕΦΚΑ και πλέον υπάρχει μικρότερη ταλαιπωρία, αλλά και γρηγορότερη έκδοση συντάξεων, καθώς γίνεται και αποστολή εγγράφων μέσω διαδικτύου, τα οποία είναι έγκυρα και αποδεκτά, καθώς η διαδικασία γίνεται μέσω του gov.gr».

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Σχετικά με την ψηφιακή κάρτα εργασιας, ο υπουργός Εργασίας είπε ότι «αυτήν την ώρα, έχει μπει γύρω στο 86% των υπαλλήλων που θα μπορούσαν να μπουν. Είναι 120.000 όλοι, είναι πάνω από 100.000 που έχουν μπει στο σύστημα. Δεν έχουν μπει όλοι, διότι υπάρχει προσωπικό που λείπει σε άδεια ή προσωπικό που εργάζεται με τηλεργασία σε τράπεζες κτλ.», ενώ διαμήνυσε πως «στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, που είναι για την προστασία των εργαζομένων, δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις. Θα μπουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους».

«Υπήρξαν καταγγελίες από τις πρώτες ημέρες και από συνδικάτα για παραβιάσεις. Υπάρχει ένα δίμηνο προσαρμογής. Για άλλα ζητήματα και παραβάσεις της εργασιακής νομοθεσίας πέφτουν “καμπάνες”, αλλά εδώ είχαμε πει από την αρχή πως θα υπάρχει αυτός ο χρόνος προσαρμογής. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιο αδιάσειστο στοιχείο για κάποιον εργαζόμενο, ότι ενώ σχολούσε στις τρεις, έχει πάει πέντε η ώρα. Τώρα υπάρχει», επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης, σημειώνοντας πως η ύπαρξη της κάρτας θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για επιχειρήσεις που πιέζουν μέλη του προσωπικού τους και προβαίνουν σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Αυξήσεις σε συντάξεις και κατώτατο μισθό

Τέλος, επανέλαβε πως θα υπάρξουν αυξήσεις στις συντάξεις από την Πρωτοχρονιά του 2023, χωρίς όμως να προσδιορίσει το ύψος τους και παράλληλα σημείωσε ότι στις αρχές του 2023 θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

