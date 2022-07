Πολιτική

Παναγιωτόπουλος - Όστιν: Κοινό μήνυμα στην Τουρκία με φόντο τις προκλήσεις

Tην συνεργασία HΠΑ και Ελλάδας σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας επισφράγισαν ο Αμερικάνος υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν και ο Έλληνας ομόλογος του Νίκος Παναγιωτόπουλος κατά την συνάντηση τους στο Πεντάγωνο. Οι δυο άντρες επανέλαβαν ότι οι σχέσεις των δυο χωρών είναι άριστες, ενώ έστειλαν κοινό μήνυμα προς την Τουρκία προκειμένου να μειωθεί η προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ Θανάσης Τσίτσας.

«Η αμυντική σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη. Η επικαιροποιημένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας της Ελλάδας των ΗΠΑ αντανακλά την ακλόνητη δέσμευση του έθνους μας για κοινή ειρήνη και ασφάλεια. Και επέτρεψε την επέκταση των δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους στόχους του ΝΑΤΟ για στρατηγική πρόσβαση στην περιοχή. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Ελλάδα που φιλοξενεί τη δραστηριότητα ναυτικής υποστήριξης των ΗΠΑ στον κόλπο της Σούδας, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αμυντικής μας σχέσης», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και πρόσθεσε:

«Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την προτεραιότητα πρόσβασης που η κυβέρνησή σας παραχώρησε στις δυνάμεις μας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και αυτή η πρόσβαση μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και να αντιμετωπίσουμε κακοήθεις παράγοντες και να ασκούμαστε και να δραστηριοποιούμαστε στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι «η διευρυμένη παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ σε νέες τοποθεσίες και στρατηγικά σημεία στην ελληνική επικράτεια, οπως εσείς, όπως αναφέρατε, μαρτυρεί την κοινή μας βούληση και επιθυμία να αυξήσουμε την ετοιμότητά μας για να αντιμετωπίσουμε κοινές απειλές και προκλήσεις και να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας ευρύτερα. Περιοχή μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, μεταξύ αυτών των τοποθεσιών, ο κόλπος της Σούδας είναι γνωστός για την εξαιρετική στρατηγική του σημασία που προβάλλει στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς και στην Αλεξανδρούπολη, όπως αναφέρατε, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έχει αποδειχθεί κρίσιμο στις προσπάθειές μας να παράσχουμε υποστήριξη στην Ουκρανία, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να αναγνωρίσω τον καθοριστικό ρόλο σας και την ηγεσία σας σχετικά με τις προσπάθειες πολλών χωρών να παράσχουν υποστήριξη στην Ουκρανία».

Παρλαλληλα, ο κ. Παναγιωτόπουλος πρόσθεσε: «Η αντίδραση της Ελλάδας στην απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήταν πράγματι γρήγορη και αποφασιστική. Προσφέραμε όλη τη βοήθεια που μπορούσαμε να προσφέρουμε στη χώρα της Ουκρανίας που δέχεται επίθεση κατά παράβαση κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου. Εφαρμόσαμε όλες τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον επιτιθέμενο παρά το κόστος για εμάς. Είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, οποιοδήποτε άλλο είδος βοήθειας. Η Ελλάδα είναι βασικός κόμβος για την υποστήριξη και την προστασία της προβαλλόμενης συμμαχικής παρουσίας στην περιοχή, αντιμετωπίζοντας διάφορες μορφές ρεβιζιονισμού. Ο ρεβιζιονισμός, είτε έχει τη μορφή αμφισβήτησης, βασικών κανόνων που διέπουν τη διεθνή έννομη τάξη, είτε εκείνες που εκφράζονται ως επιδίωξη αλλαγής διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων ή και των δύο, όπως συμβαίνει συχνά εδώ, συνιστά μεγάλη απειλή για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη βορειοατλαντική συμμαχία γενικότερα. Ως εκ τούτου, ο ρεβιζιονισμός κάθε μορφής είναι ενάντια στη σταθερότητα. Δεν πρέπει να επικρατήσει ο ρεβιζιονισμός».

