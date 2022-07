Οικονομία

Οικονόμου κατά ΣΥΡΙΖΑ για Λιγνάδη και Power Pass

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Κυβ. Εκπρόσωπος για την στάση της αντιπολίτευσης και για τις αντιδράσεις της κοινωνίας. Τι ανέφερε για την πτώση του Antonov και το power pass.

Με αναφορά στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα του Αντόνοφ στους Αντιφιλίππους το περασμένο Σάββατο, ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Όπως σημείωσε, από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος τηρήθηκαν όλα τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, αναφέροντας, μεταξύ άλλων ότι αποκλείστηκε άμεσα η περιοχή και δημιουργήθηκε περίμετρος ασφαλείας οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν μέσω 112 για να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ο κ. Οικονόμου είπε ακόμα ότι ήδη έχουν περισυλλεγεί οι σοροί του πληρώματος και συνεχίζεται η περισυλλογή πυρομαχικών που διασκορπίστηκαν στο σημείο της συντριβής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα διαβήματα που έγιναν χθες από το υπουργείο Εξωτερικών σε Βελιγράδι και στον Ουκρανό πρέσβη στην Αθήνα.

«Στα τρία χρόνια που έχει την ευθύνη για την διακυβέρνηση του τόπου η κυβέρνηση μας, έχει αναπτύξει μια συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια για την εμπέδωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην Ελλάδα» είπε στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου αναφερόμενος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είπε ακόμα ότι στην πρόσφατη έρευνα του ευρωβαρόμετρου, η Εθνική Αρχή διαφάνειας αναγνωρίζεται ως ο εξειδικευμένος θεσμός τον οποίο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται για να καταγγείλουν διάφορες υποθέσεις διαφθοράς. «Η σχετική βαθμολογία της χώρας από το 2019 βελτιώθηκε κατά 13 μονάδες» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνεχάρη εκ μέρους της κυβέρνησης, τον πρώην επικεφαλής τον κ. Μπίνη για τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια αναβάθμιση που συνιστά και επιτυχία για όλη την χώρα μας.

Ο κ. Οικονόμου αναφερόμενος στη συνέχεια στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης μίλησε για τις τεράστιες πυρκαγιές στην Ευρώπη, λέγοντας πως όλα αυτά αποδεικνύουν ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά. Σε Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα είπε και αναφερόμενος στην Ελλάδα σημείωσε ότι μεγάλο αριθμό πυρκαγιών είχαμε και στη χώρα μας οι περισσότερες εκ των οποίων ωστόσο, αντιμετωπίστηκαν άμεσα πριν λάβουν μεγάλες διαστάσεις. Δείγμα της τεράστιας προσπάθειας που έγινε τον χειμώνα για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης με βασικό στόχο πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκλεισε την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στον Πρόεδρό του Αλέξη Τσίπρα για την στάση και τις δηλώσεις τους τόσο στο θέμα του Power Pass, όσο και στην υπόθεση Λιγνάδη.

«Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας συνεχίζει στην τροχιά ανευθυνότητας αλλά και της ψευδολογίας» είπε αναφερόμενος στο Power Pass, λέγοντας ότι συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση έταξε 600 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο. «Τον προκαλούμε να αναφέρει έστω μια δήλωση του πρωθυπουργού ή κυβερνητικού στελέχους που να λέει ότι θα δοθούν 600 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο. Αν δεν το πράξει, θα αποδειχθεί για πολλοστή φορά η πολιτική του απάτη» είπε ο κ. Οικονόμου, εξηγώντας ότι από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η απόφαση για την επιστροφή του 60% των αυξήσεων που πλήρωσε ο καθένας, ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε να αμφισβητεί το μέτρο λέγοντας πως δεν βγαίνει ο λογαριασμός για 600 ευρώ στον καθένα. «Ήξερε ότι ψευδόταν και το ίδιο κάνει και τώρα» συμπλήρωσε.

Τέλος για την υπόθεση Λιγνάδη, αφού σημείωσε ότι το ζήτημα απασχολεί έντονα την κοινωνία, είπε ότι ταυτόχρονα γίνεται απόπειρα στυγνής πολιτικής εκμετάλλευσης. «Υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από τον δικαιολογημένο προβληματισμό της κοινωνίας μέχρι την οργανωμένη απόπειρα απαξίωσης της δικαιοσύνης» είπε και σημείωσε ότι γίνεται κατανοητός ο προβληματισμός και τα ερωτηματικά των πολιτών αλλά η συμπεριφορά πολιτικών και κομμάτων αποτελεί αντιδημοκρατική και χυδαία συμπεριφορά. Ο κ. Οικονόμου εξήγησε ακόμα ότι η υπόθεση έχει τρείς διαστάσεις. «Η δικαιοσύνη αποφάσισε βάσει του ποινικού κώδικα του νόμου 3904 του 2010 που ίσχυε και επί ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εάν η δικαιοσύνη είχε τη δυνατότητα να κρίνει την υπόθεση βάσει των αλλαγών που έγιναν στον ποινικό κώδικα που έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ από το Νοέμβριο 2021 η ποινή που θα επιβαλλόταν θα ήταν ισόβια άρα δεν θα υπήρχε δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης και αποφυλάκισης».

Ο κ. Οικονόμου επισήμανε ακόμα ότι με τον ποινικό κώδικα που ίσχυε από το 2010 η ποινή του βιασμού τιμωρείτο με 5-20 χρόνια, με τον ποινικό κώδικα που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, το αδίκημα έγινε 5-15 χρόνια, ενώ η ΝΔ τροποποίησε δυο φορές τον ποινικό κώδικα. Και από Νοεμβριο 2021 σε περίπτωση ομαδικού βιασμού ή βιασμού που οδηγούσε σε θάνατο ήταν ισόβια κάθειρξη, ενώ για βιασμό ανήλικου η προβλεπόμενη ποινή είναι αποκλειστικά ισόβια κάθειρξη.

Η δεύτερη διάσταση είναι θεσμική, είπε ο κ. Οικονόμου. Οι δικαστές υπόκεινται στο σύνταγμα και τους Νόμους και αν θέλουμε να έχουμε μια δημοκρατική και ελεύθερη πολιτεία οφείλουμε να σεβόμαστε την δικαιοσύνη. Όλα αυτά έρχεται να αμφισβητήσει ένα κοινοβουλευτικό κόμμα και μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ τηρεί στάση αλά καρτ απέναντι στη δικαιοσύνη. Επαινεί όταν θεωρεί ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντά του και βάλει κατά της όταν οι αποφάσεις δεν είναι υπέρ του, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η τακτική αυτή συνάδει με ολοκληρωτικές αρχές και μεθοδεύσεις, οι οποίες είναι αντίθετες προς τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να χρησιμοποιήσει την Δικαιοσύνη ως εργαλείο της πολιτικής του επικράτησης. Την αντιμετωπίζει ως ένα ακόμα «αρμό της εξουσίας», όχι ως πυλώνα της Δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ίσως γιατί δεν μπορεί να συγχωρήσει στην ελληνική Δικαιοσύνη ότι όρθωσε το ανάστημά της και δεν επέτρεψε στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο 2015-19, να αλώσει τους θεσμούς, να δηλητηριάσει την πολιτική ζωή και να μετατρέψει την Ελλάδα σε λατινό-αμερικάνικη μπανανία» είπε συνεχίζοντας ο κ. Οικονόμου, αναφέροντας ότι «Η Κυβέρνηση σέβεται και ενισχύει έμπρακτα και απόλυτα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τιμώντας παράλληλα το έργο των λειτουργών της. Γιατί έτσι στηρίζουμε τη Δημοκρατία και την ελευθερία στην Πατρίδα μας. Αν πληγεί το Κράτος Δικαίου, αν αμφισβητηθεί η Δικαιοσύνη, αν δώσουμε χώρο σε λαϊκά δικαστήρια και αυτόκλητους εισαγγελείς, τότε θα βρεθούμε ένα βήμα από τον αυταρχισμό και την εκτροπή. Η Κυβέρνηση εγγυάται σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ότι είναι εδώ για να προστατεύει τους θεσμούς και το Πολίτευμα ανυποχώρητα και αποτελεσματικά».

Κλείνοντας, αναφερόμενος στην «τρίτη διάσταση» του θέματος είπε πως αυτή είναι πολιτική και ηθική και ο ΣΥΡΙΖΑ «προσπαθεί, άμεσα και έμμεσα, να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι η υπόθεση Λιγνάδη έχει πολιτικές διαστάσεις. Αφέθηκε ελεύθερος είπε ο κ. Τσίπρας γιατί είναι κολλητός της εξουσίας. Το μόνο πολιτικό ίχνος στην υπόθεση Λιγνάδη είναι η αχρεία απόπειρα του ΣΥΡΙΖΑ να καταστήσει μια ποινική υπόθεση πολιτικό ζήτημα» είπε και συμπλήρωσε πως «Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι υποστηρίζει ότι είναι κόμμα της ευρωπαϊκής αριστεράς, υιοθετεί και εφαρμόζει πρακτικές της παγκόσμιας νέο-ακροδεξιάς. Υιοθετεί και διασπείρει θεωρίες συνομωσίας εμπνευσμένες από το QAnon, έναν από τους βασικούς πυλώνες του τραμπισμού. Στοχεύει να δηλητηριάσει τα μυαλά και τα αισθήματα των Ελλήνων για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα νέο κίνημα, σαν και εκείνο των Αγανακτισμένων, ώστε να ξαναβρεί το χαμένο του πολιτικό ρόλο».

Αυτή η ανεύθυνη και επικίνδυνη στάση του ΣΥΡΙΖΑ – συνέχισε ο κ. Οικονόμου - έχει σαφείς επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία, η οποία ορθά έχει αυξημένο ενδιαφέρον και ευαισθησία για τέτοια ζητήματα. Η Κυβέρνηση κατανοεί και σέβεται απόλυτα τις ανησυχίες αυτές των πολιτών. Έχουμε παιδιά και ανθρώπους που αγαπάμε και είναι αδιανόητο έστω και να συζητά κανείς ότι θα δείχναμε την παραμικρή όχι στήριξη, αλλά ανοχή, απέναντι σε ενόχους για τέτοιου είδους ειδεχθή εγκλήματα. Όπως είναι και αδιανόητο για εμάς να επιλέγαμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους με τέτοιους τρόπους και με τέτοιους όρους.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελ. Βενιζέλος”: Φωτιά σε ελικόπτερο - Έπεσε αμέσως μετά την απογείωση

Πισπιρίγκου: Νέα δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας

“Συμπέθεροι” διέλυσαν σπίτι γιατί… δεν εγκρίνουν την σχέση των παιδιών τους (εικόνες)