Life

Κονγκό - Νιάρχος: Ελεύθερος ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό κράτηση παραμένει ο 33χρονος Κογκολέζος συνάδελφός του, με τον οποίο είχαν συλληφθεί μαζί.



Ελεύθερος αφέθηκε ο Σταύρος Νικόλας Νιάρχος, που κρατούνταν εδώ και έξι ημέρες από τις μυστικές υπηρεσίες του Κονγκό.

Ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος βρέθηκε στο στόχαστρο της υπηρεσίας πληροφοριών επειδή, σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικός αξιωματούχο, προσέγγισε ένοπλες οργανώσεις που δρουν στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Ο 33χρονος είχε συλληφθεί μαζί με έναν Κογκολέζο συνάδελφό του, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κράτηση.

Nous saluons la liberation, hier soir, du journaliste americain Stavros NIARCHOS, qui a quitte la RDC pour les USA. Mais demandons la liberation de journaliste Joseph KAZADI et consorts detenus par l’ANR sans droit de visite ni d’assistance de conseil ?@KapiambaGeorges? pic.twitter.com/QORc9aiMJj — ACAJ (@acajasbl) July 19, 2022

Ο Σταύρος Νικόλας Νιάρχος είναι εγγονός του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου και ανιψιός του δισεκατομμυριούχου Φίλιππου Νιάρχου.

Εδώ και αρκετά χρόνια έχει επιλέξει το δρόμο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, διαγράφοντας μια σημαντική πορεία στον χώρο.

Είχε μεταβεί στην αφρικανική χώρα για να πραγματοποιήσει ρεπορτάζ για την προστασία της φύσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, για λογαριασμό του περιοδικού The Nation.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή: Πόσο μειώθηκε ο πληθυσμός της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία

“Ελ. Βενιζέλος”: Φωτιά σε ελικόπτερο - Έπεσε αμέσως μετά την απογείωση

Πισπιρίγκου: Νέα δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας