Υγεία - Περιβάλλον

Γουμένισσα: νέο φυτό καταγράφηκε για πρώτη φορά στον κόσμο

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και πως ονομάστηκε, τιμώντας και την περιοχή όπου εντοπίστηκε.

Έντονα χρώματα στο φάσμα του καφέ και του κόκκινου, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ύψος που δεν ξεπερνά τα 60 εκατοστά, είναι τα βασικά γνωρίσματα ενός νέου είδους φυτού, που καταγράφηκε για πρώτη φορά, παγκοσμίως, στους πρόποδες του Πάικου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.

Πρόκειται για ένα ακόμη δείγμα του χλωριδικού πλούτου της περιοχής, που προέρχεται από το γένος Allium και «βαφτίστηκε» Allium Goumenissanum.

Μετά την ανακοίνωση του νέου είδους στο επιστημονικό περιοδικό Phytotaxa, και την ένταξη τόσο στους ελληνικούς όσο και τους ευρωπαϊκούς χλωριδικούς καταλόγους, το όνομα της Γουμένισσας «ταξιδεύει» σε όλο τον κόσμο.

Οι πρώτες καταγραφές έγιναν τον Αύγουστο του 2012 λίγο έξω από δυο οινοποιεία της περιοχής.

Το πολυετές εύρωστο κρεμμυδάκι μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 60 εκατ., ανθίζει το φθινόπωρο και τα χαρακτηριστικά της ταξιανθίας του είναι πολύ μακριές σπάθες (15-20εκ.) και τα πολλά καφέ - κόκκινα άνθη (50-60).

Μέχρι σήμερα, οι καταγραφές οριοθετούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, με τις καταγραφές να έχουν εμπλουτιστεί από το 2021 με νέες θέσεις σε Μεγάλο Ρέμα (Κοτζά Ντερέ, λίγο κάτω από το χωριό Πηγή) και στον αρχαιολογικό χώρο του Παλατιανού.

Πολύ πιθανό, περαιτέρω έρευνα να καταγράψει και νέες θέσεις στην Ελλάδα. Είναι το δεύτερο κρεμμυδάκι από την περιοχή του νομού Κιλκίς που εμπλουτίζει τον χλωριδικό πλούτο της Ελλάδας, μετά τις παρατηρήσεις του γεωπόνου Βασίλη Ιωαννίδη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και την επιστημονική ανάλυση του καθηγητή Δημήτρη Τζανουδάκη, από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με πολύ μεγάλο έργο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο γένος των Allium.