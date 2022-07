Υγεία - Περιβάλλον

Ιδρώτας: Κι όμως... έχει οφέλη για την επιδερμίδα!

Πως η εφίδρωση λειτουργεί ως μέσο "αποτοξίνωσης" του σώματος!

Η εφίδρωση σου δείχνει πόσο έξυπνο και αυτάρκες είναι το σώμα σου! Μπορεί ο ιδρώτας να επιβαρύνει σε ορισμένα σημεία την επιδερμίδα σου, αλλά έχει καο πολλά οφέλη.

Το σώμα σου είναι αρκετά έξυπνο και κάθε του λειτουργία είναι απαραίτητη για την υγεία και την ομορφιά σου. Τώρα που τράβηξα την προσοχή σου, διάβασε όλα όσα θέλεις να μάθεις για την εφίδρωση, καθώς και τι σημαίνει για το δέρμα σου.

Γιατί ιδρώνουμε;

Ο ιδρώτας εξυπηρετεί μια σημαντική λειτουργία της αποτελεσματικής ψύξης του σώματός μας. Γι’ αυτό ιδρώνουμε όταν το σώμα μας θερμαίνεται!

Στην συνέχεια ο ιδρώτας εξατμίζεται, δροσίζει το δέρμα και μειώνει τη θερμοκρασία του. Επιπλέον, ο ιδρώτας από μόνος του είναι αρκετά ευεργετικός, αφού αποτελείται κατά 99 τοις εκατό από νερό και ίχνη αλατιού και λίπους.

Υπάρχουν οφέλη από την εφίδρωση;

Η βασική δουλειά του ιδρώτα είναι να εμποδίζει το σώμα μας να υπερθερμανθεί. Όμως, με τα χρόνια, η εφίδρωση έχει γίνει γνωστή ως μέσο «αποτοξίνωσης» του σώματος!

Εάν αισθάνεσαι αναζωογονημένη μετά από μια έντονη προπόνηση ή αφού έχεις χαλαρώσει σε μια σάουνα, αυτό οφείλεται πιθανώς στις ενδορφίνες (στην περίπτωση της άσκησης) ή στην ηρεμία που προέρχεται από την σάουνα.

Ο ιδρώτας περιέχει ισχυρά αντιμικροβιακά πεπτίδια, τα οποία παρέχουν στο δέρμα φυσική προστασία από παράγοντες που προκαλούν ακμή, όπως μικρόβια και βακτήρια.

Δηλαδή, υπάρχουν ενδείξεις ότι όχι μόνο ο ιδρώτας δεν προκαλεί ακμή αλλά μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει να κρατήσει “κινδύνους” μακριά από το δέρμα σου.

Γιατί ο ιδρώτας συνδέεται με την εμφάνιση της ακμής; Ο ιδρώτας συνδέεται συχνά με την ακμή λόγω του τι μπορεί να συμβεί όταν παραμείνει για πολύ παραπάνω χρόνο στο δέρμα σου.

