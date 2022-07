Πολιτική

Μητσοτάκης: Η πολιτική αντιπαράθεση να μην καταλήξει σε μακελειό χυδαιότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ η ομιλία του πρωθυπουργού στην Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.



«Ένα ζήτημα της εποχής μας, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θεωρώ ότι αξίζει να συζητηθεί ανοιχτά σε όλη την ελληνική κοινωνία. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η πρόκληση συνδέεται και με άλλα σημαντικά εθνικά στοιχήματα, με τα ατομικά δικαιώματα με τον εκσυγχρονισμό της καθημερινότητας και ασφαλώς με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Αλλά και με κάτι ακόμη πιο σημαντικό, τη δυνατότητα δεκάδων χιλιάδων ζευγαριών να τεκνοποιήσουν, πραγματοποιώντας το όνειρο να συμπληρώσουν την οικογένεια τους με ένα παιδί ή με ακόμη ένα παιδί. Και αυτό να γίνει με ασφάλεια και μακριά από πλάγιες και δυνητικά επικίνδυνες μεθόδους στις οποίες συχνά κατάφευγαν μέχρι σήμερα» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, στην ομιλία του για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή».

«Λυπάμαι που ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να κρυφτεί πίσω από το παρών όταν επί της ουσίας συμφωνεί με τις περισσότερες διατάξεις» είπε και προσέθεσε: «Χάνουμε μια ευκαιρία σήμερα, για ένα νομοσχέδιο με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα γύρω από το όποιο δεν χωρούν κομματικές αντιπαραθέσεις, να εκπέμψουμε ένα μήνυμα ενότητας απέναντι στην όλο ένα αυξανόμενη τοξικότητα του δημόσιου βίου. Ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του».

"Κεντρική πρόβλεψη των νέων ρυθμίσεων είναι η αύξηση κατά 4 έτη του ορίου ηλικίας"

«Κεντρική πρόβλεψη των νέων ρυθμίσεων είναι η αύξηση κατά 4 έτη του ορίου ηλικίας των γυναικών για να επιλέγουν την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μας το εισηγήθηκαν οι ειδικοί το όριο των 54 ετών, αντιλαμβάνομαι ότι ισχύει στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και με αυτή την πρόβλεψη διευρύνεται ο χρόνος μέσα στον οποίο μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι θα μπορεί να αποφασίσει να αποκτήσει ένα παιδί» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Τόνισε πως με το σχέδιο νόμου καθορίζονται όλες οι διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την υγεία τόσο της μητέρας όσο και του εμβρύου, ενώ κλείνει και η πόρτα του εξωτερικού όπου κατευθύνονταν μέχρι σήμερα οι ενδιαφερόμενοι.

«Ανοίγει, όμως, δυνητικά και αντίθετη όδευση, καθώς οι Έλληνες γιατροί έχουν μια ζηλευτή παράδοση στα ζητήματα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής» και προσέθεσε και επισήμανε: «Με λίγα λόγια ένα πλαίσιο το οποίο είχε γίνει για πρώτη φορά κτήμα της ελληνικής έννομης τάξης το 2002, εκσυγχρονίστηκε ελαφρώς το 2005, τώρα εκσυγχρονίζεται πλήρως, ακολουθώντας τις αλματώδεις ιατρικές εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα της γονιμότητας».

"Ας διαφυλάξουμε την πολιτική αντιπαράθεση πριν καταλήξει σε ένα μακελειό χυδαιότητας"

Κλείνοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός τόνισε «αποδεικνύουμε στην πράξη ότι είμαστε μια κυβέρνηση της προόδου, και με ορίζοντα όσων πρέπει να γίνουν μπορώ να βεβαιώσω ότι θα μείνουμε στο δρόμο των τολμηρών αλλαγών».

«Ζητώ λοιπόν από την αξιωματική αντιπολίτευση να επαναξιολογήσει τη στάση της και να μετατρέψει το «παρών», κ. Ξανθέ, σε «ναι», ένα «ναι» που θα εκπέμψει το μήνυμα ότι σε ένα ζήτημα στο οποίο δεν χωρούν διακρίσεις, καθώς τα επιστημονικά δεδομένα είναι αναμφισβήτητα, μπορούμε σε αυτά τα ελάχιστα να συμφωνήσουμε και να μην αποτελούν όλα, επιτέλους, πεδίο σκληρής κομματικής αντιπαράθεσης και διαφωνίας με την κυβέρνηση» είπε ο πρωθυπουργός.

«Έχετε την ευκαιρία σήμερα να κάνετε ένα μικρό βήμα για να υπερβείτε αυτό το κλίμα της τοξικότητας το οποίο δυστυχώς πια έχει διαβρώσει όλον τον πολιτικό διάλογο. Λίγες ημέρες πριν γιορτάσουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας μας είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε και το περιβάλλον της, σε μια συγκυρία με πολύ δύσκολες εξωτερικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν να ανοίγουν εσωτερικές πληγές. Έχουμε ανάγκη από ενότητα και σταθερότητα δεν έχουμε ανάγκη από χυδαιότητα. Έχουμε ανάγκη από ευθυκρισία και ευαισθησία, όχι από υποκρισία. Σε όλα αυτά κρινόμαστε καθημερινά και ας διαφυλάξουμε την πολιτική αντιπαράθεση πριν καταλήξει σε ένα μακελειό χυδαιότητας, διαφορετικά να είστε σίγουροι ότι η ίδια η δημοκρατία θα εξοστρακίσει στο περιθώριο αυτούς που στην πράξη την υπονομεύουν».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή: Πόσο μειώθηκε ο πληθυσμός της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία

Πισπιρίγκου: Νέα δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα o οδηγός - Σοκάρουν οι εικόνες