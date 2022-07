Πολιτική

Ακάρ για F-16: το “ελληνικό λόμπι” μας δημιουργεί προβλήματα

Έμμεση επίθεση και στον γερουσιαστή Μενέντεζ από τον Τούρκο Υπ. Άμυνας, ο οποίος υποστήριξε ότι συνεχίζεται η διαδικασία για την απόκτηση των F-16.

Η Άγκυρα ελπίζει πως η Ουάσινγκτον δεν θα παίξει το "παιχνίδι" ορισμένων Αμερικανών κοινοβουλευτικών που αντιτίθενται σε μια ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-16, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας μετά την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της τροπολογίας, που δημιουργεί ένα νέο εμπόδιο σε τυχόν αγορά των μαχητικών από την Τουρκία, αναφέρει σε τηλεγράφημά του το Πρακτορείο Reuters.

Η Τουρκία επιδίωξε να αγοράσει 40 μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατασκευής Lockheed Martin και εξοπλισμό εκσυγχρονισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε πως υποστηρίζει την πώλησή τους και ο Τούρκος ομόλογός του είπε πως πιστεύει ότι θα περάσει έπειτα από συνομιλίες με τον Μπάιντεν.

Την περασμένη εβδομάδα η Βουλή ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει την πώληση στην Άγκυρα εκτός εάν η κυβέρνηση πιστοποιήσει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, περιλαμβάνοντας επίσης μια περιγραφή συγκεκριμένων βημάτων που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιούνται για παράνομες υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα.

Σύμφωνα πάντα με το τηλεγράφημα του Reuters, ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε σήμερα πως οι συνομιλίες για την πώληση των μαχητικών συνεχίζονται και η Τουρκία παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία, προσθέτοντας πως αξιωματούχοι των ΗΠΑ γνωρίζουν τη σημασία της Τουρκίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, ως συμμάχου στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και στο θέμα της μετανάστευσης.

Μάλιστα, ο Ακάρ δεν δίστασε να επιτεθεί στην Ελλάδα για το εμπόδιο αυτό στην αγορά F-16 από τις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι χώρα μας διόγκωσε το όλο θέμα «σε διαστάσεις που δεν μπορούν εξηγηθούν με βάση τους κανόνες των διεθνών σχέσεων».

«Με διάφορες πρωτοβουλίες, η Ελλάδα προσπαθεί να επηρεάσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις στρατιωτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ για την απόκτηση και τον εκσυγχρονισμό F-16», δήλωσε ο Χουλουσί Ακάρ.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επιτέθηκε και στο «ελληνικό λόμπι» που έφερε την τροπολογία για το μπλόκο στην πώληση F-16, κατηγορώντας το για παραπληροφόρηση.

«Ενώ αυτή είναι η κατάσταση, πώς μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό; Ένας κοινοβουλευτικός, μια ομάδα βγαίνει και ανακατεύει τα πράγματα μέσω κάποιας χειραγώγησης και παραπληροφόρησης», είπε ο Ακάρ, προσθέτοντας «περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην παίξουν αυτό παιχνίδι».

Ο Ακάρ απέρριψε οποιουσδήποτε όρους για μια ενδεχόμενη πώληση των μαχητικών.

«Δεν θα έπρεπε να υπάρχει θέμα προϋποθέσεων όπως “σου δίνω αυτό, αλλά δεν θα κάνεις αυτό”», είπε ο Ακάρ, καταλήγοντας «ευχόμαστε να επικρατήσει η κοινή λογική».

Όλα αυτά ενώ συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις με υπερπτήσεις πάνω απο νησιά του Αιγάιου.

Η "τακτική" των Τούρκων να συνδέεται και με τις επαφές του Έλληνα Υπουργού Άμυνα στις ΗΠΑ, καθώς έγιναν αφού ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αμερικανός ομόλογος του "έστειλαν κοινό μήνυμα" στην Τουρκία.

Σχεδόν ταυτόχρονα, απο την Κρήτη όπου έφθασαν αμερικανικά F-35, Δένδιας και Τσούνης έστελναν κοινό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση κατά του αναθεωρητισμού.

