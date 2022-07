Τεχνολογία - Επιστήμη

“Τζέιμς Γουέμπ”: Νέα εικόνα αποκαλύπτει τον “σκελετό” θηριώδους γαλαξία

Μελετώντας την εικόνα, μπορεί κάποιος να δει γωνιές όπου δημιουργούνται νέα άστρα, μεμονωμένα σούπερ νόβα και πολλές ακόμη λεπτομέρειες.



Ακόμα μια εντυπωασιακή εικόνα δημοσιοποίησε η επιστημονική ομάδα που χειρίζεται το διαστημικό τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ.

Το Τζέιμς Γουέμπ αυτή τη φορά έστρεψε το κάτοπτρό του σε έναν μεγάλο σπειροειδή γαλαξία, γνωστό ως NGC 628 ή M74, και κατέγραψε το «σκελετό» του, δηλαδή την αστρική σκόνη που περιβάλλει τις σπείρες του.

«Αυτός ο γαλαξίας πιθανότατα μοιάζει πιο πολύ απ’ ό,τι πιστεύουμε με τον δικό μας γαλαξία (Milky Way)» δήλωσε στον Independent ο Γκάμπριελ Μπράμερ, αστρονόμος από το Ινστιτούτο Niels Bohr, του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης.

Σύμφωνα με τον Μπράμερ, μελετώντας την εικόνα, μπορεί κάποιος να δει γωνιές όπου δημιουργούνται νέα άστρα, μεμονωμένα σούπερ νόβα (υπερκαινοφανείς αστέρες) και πολλές ακόμη λεπτομέρειες.

Ο εν λόγω γαλαξίας είχε φωτογραφηθεί και παλιότερα, από τα Spitzer και Hubble. Η εικόνα του Hubble όμως ήταν στο ορατό φως, ενώ αυτή του Τζέιμς Γουέμπ εστιάζει στο μέσο υπέρυθρο, γι’ αυτό και δείχνει με τόσο εντυπωσιακό τρόπο τη δομή του.

Σύμφωνα με τον Μπράμερ, όταν κάποιος βλέπει την εικόνα από το Hubble ή και από επίγεια τηλεσκόπια «βλέπει μπλε αστέρες, ερυθρούς αστέρες, σπείρες και λωρίδες από “σκόνη”. […] Στο μέσο υπέρυθρο, αυτό που πραγματικά βλέπεις είναι το αντίστροφο αυτών. Βλέπουμε απευθείας αυτή τη σκόνη, που πλέον δεν απορροφά φως, αλλά ακτινοβολεί φως». Επομένως, προσέθεσε, «βλέπουμε μια εικόνα από τα αέρια και τη σκόνη αυτού του γαλαξία, και όχι τόσο τους αστέρες του».

Η φωτογραφία του NGC 628 «τραβήχτηκε» στις 17 Ιουλίου και στη συνέχεια εστάλη στη Γη για επεξεργασία.

