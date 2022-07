Κοινωνία

Φωτιά στην Παλλήνη: Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στους πυροσβέστες, λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Μπαράζ πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μαίνεται το μεσημέρι της Τρίτης, σε συνδυασμό και με την ένταση των ανέμων.

Μετά τα πύρινα μέτωπα σε Σάμο, Λακωνία, Φθιώτιδα και Άρτα, σειρά πήρε η Αττική.

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Πανόραμα Παλλήνης, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση, ωστόσο άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 12 οχήματα.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στο Πανόραμα Παλλήνης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2022

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε "σήμα" για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές της χώρας και την Τετάρτη.

