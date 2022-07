Υγεία - Περιβάλλον

Πάργα: Κινδύνεψε βρέφος επειδή το Κέντρο Υγείας ήταν... κλειστό!

Ιδιώτης γιατρός έδωσε μάχη για να κρατήσει το παιδί στην ζωή. "Μονά - ζυγά" στις εφημερίες, σε μια περιοχή που αυτήν την περίοδο σφύζει και απο τουρίστες.

Την έλλειψη της υγειονομικής κάλυψης στην περιοχή τους, την έχουν επισημάνει δεκάδες φορές οι κάτοικοι της Πάργας χωρίς ωστόσο να έχουν εισακουστεί οι εκκλήσεις τους από την Πολιτεία.

Κατά τους θερινούς μήνες η Πάργα αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες ανθρώπους απο την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ωστόσο, στην περιοχή υπάρχει μόνο ένα Κέντρο Υγείας, το οποίο μάλιστα δεν εφημέρευει όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

«Μονά- ζυγά» οι εφημερίες των Κέντρων Υγείας

Όπως ανέφερε στο thesprotia24.gr, μια μόνιμη κάτοικος της περιοχής, τις μόνες ημέρες εφημερεύει το Κέντρο Υγείας Πάργας, που τις ζυγές ημέρες κλείνει στις 3 το μεσημέρι και εφημερία αναλαμβάνει το Κέντρο Υγείας Καναλακίου. Η απόσταση μεταξύ αυτών των δύο περιοχών είναι 30 χιλιόμετρα!

Την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, στις 20:00, ένα μωρό μόλις τεσσάρων μηνων έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και οι γονείς του αναζήτησαν άμεση ιατρική βοήθεια. Το Κέντρο Υγείας Πάργας όμως ήταν κλειστό, καθώς ήταν ζυγή ημέρα. Έτσι, αναγκαστικά απευθύνθηκαν σε ιδιώτη ιατρό, ο οποίος έσπευσε για να βοηθήσει το μωρό.

Η κατάσταση του παιδιού ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, όπως περιγράφεται, καθώς παρουσίαζε συχνή απώλεια συνείδησης. Ο ιατρος κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για αρκετή ώρα, προκειμένου να κρατήσει το βρέφος στην ζωή, κατι το οποίο και ευτυχώς κατάφερε!

“Ήταν ο μόνος γιατρός στη μικρή αλλά (μεγάλη) κοινότητά μας! Αυτή είναι η κοινωνία μας”, δήλωσε, μεταξύ άλλων, μια κάτοικος της Πάργας.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε με καθυστέρηση... διότι έπρεπε να φθάσει στην Πάργα από την περιοχή του Μεσοποταμου, που απέχει σχεδόν 20 χιλιόμετρα!

Τελικά, το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου του δόθηκε απαραίτητη φροντίδα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Έπειτα από αυτό το συμβάν, οι μόνιμοι κάτοικοι κάνουν έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στην Πολιτεία, να δώσει επιτέλους λύση σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει, εδώ και πολλά χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα της Ήπειρου.

Πηγή: thesprotia24.gr

