Κόσμος

Αίγυπτος: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο φορτηγό - Δεκάδες νεκροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Αίγυπτο. Τροχαίο με δεκάδες νεκρούς και 35 τραυματίες. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

(φωτογραφία αρχείου)

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο τους προσέκρουσε σε φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου στην κεντρική Αίγυπτο, ανέφερε η κρατική εφημερίδα Akhbar Elyom.

«Ο οδηγός του φορτηγού είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου για να αλλάξει λάστιχο όταν τον χτύπησε από πίσω το λεωφορείο» με περίπου 50 επιβάτες, εξήγησε το κυβερνείο της Μίνια, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, 300 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου. Ένας προηγούμενος απολογισμός, που δόθηκε από το κυβερνείο νωρίτερα σήμερα, ανέφερε 22 νεκρούς και 33 τραυματίες.

Το υπουργείο Αλληλεγγύης ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει αποζημίωση περίπου 500 ευρώ στους συγγενείς κάθε θύματος.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο, όπου οι δρόμοι δεν συντηρούνται καλά και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας συχνά δεν τηρείται.

Επισήμως, 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα το 2020 στην πολυπληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου, με 103 εκατομμύρια κατοίκους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ - Μεταλλάξεις κορονοϊού: η έρευνα για νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πισπιρίγκου: Νέα δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας

“Άγιος Ανδρέας” - Αδελφός 49χρονου: του είπαν “μην μας ενοχλείς” και πέθανε μισή ώρα μετά