Νταού Πεντέλης: Φωτιά με δύο εστίες (εικόνες)

Μεγάλη κινητοποίηση από επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές, αλλά και απο στόλο ενάεριων μέσων, για να μην πάρει μεγάλες διαστάσεις η φωτιά.

Συναγερμός σήμανε το απογευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική, λόγω φωτιάς στην Πεντέλη.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές για δύο εστίες φωτιάς, στην ευρύτερη περιοχή Νταού, απο όπου αναδύονται πυκνοί καπνοί, ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Μεγάλη κινητοποίηση έγινε απο την πρώτη στιγμή, σε επίγειες δυνάμεις της Πυροσεβστικής και εθελοντές, για να μην πάρει μεγάλες διαστάσεις η φωτιά, λόγω και των ανέμων που επικρατούν.

Άμεσα δόθηκε εντολή και σε εναέρια μέσα να κινηθούν προς την περιοχήκ και να επιχειρήσουν ρίψεις νερού από αέρος.

Συνολικά, ρίψεις νερού στην περιοχή επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στην Πεντέλη ξυπνά οδυνηρές μνήμες, καθώς εκδηλώθηκε λίγες ημέρες πριν απο την επέτειο της εθνικής τραγωδίας της φωτιάς στο Μάτι Αττικής, με τον τριψήφιο αριθμό νεκρών.

