Πάτρα: Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ - Η ανακοίνωση του κόμματος

Επίθεση αντιεξουσιαστών στα γραφεία της ΝΔ Αχαΐας. Πέταξαν μπογιές και έγραψαν συνθήματα

Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ Αχαΐας, που βρίσκονται στο κέντρο της Πάτρας, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι δράστες, που φέρεται να είναι άτομα που πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ανέβηκαν στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας που στεγάζονται τα γραφεία της διοικούσας επιτροπής εκλογικής περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, στην διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Ερμού.

Έγραψαν συνθήματα έξω από την κλειστή πόρτα υπέρ του φυλακισμένου και απεργού πείνας, Γιάννη Μιχαηλίδη, ενώ πέταξαν μπογιές και φυλλάδια.

Αμέσως μετά οι άγνωστοι δράστες έφυγαν από την πολυκατοικία, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

ΝΔ: Η επίθεση στην Πάτρα δεν πρόκειται να τρομοκρατήσει κανέναν

Ανακοίνωση για την επίθεση στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα εξέδωσε η ΝΔ.

«Η επίθεση στα γραφεία της ΝΔ στην Πάτρα από θρασύδειλους τραμπούκους, δεν πρόκειται να τρομοκρατήσει κανέναν. Η λειτουργία του κράτους Δικαίου βασίζεται στην εφαρμογή των νόμων και αυτή είναι αταλάντευτη επιλογή της κυβέρνησης» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Οι ακραίες μειοψηφίες τραμπούκων που μέσα σε ένα τοξικό κλίμα προσπαθούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με βανδαλισμούς, πέφτουν στο κενό. Η δημοκρατία είναι πιο δυνατή από τις πράξεις τους» προσθέτει η ΝΔ.

