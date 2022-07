Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: μήνυμα του 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών

Μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Νταού Πεντέλης.

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νταού Πεντέλης με μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στο Ντράφι της Πεντέλης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις, καθώς αυτή την ώρα επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα, 22 οχήματα, 28 Ρουμάνοι πυροσβέστες με 3 υδροφόρα και 1 αναγνωριστικό, καθώς και 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα λειτουργεί ως συντονιστικό.

Η φωτιά ξεκίνησε ανάμεσα στο Νταού και στο Ντράφι της Πεντέλης και όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός η φωτιά κινείται προς το Ντράφι της Πεντέλης, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Ο κ. Αρτοποιός έκανε λόγο για μια δύσκολη πυρκαγιά ενώ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να ακούνε τις οδηγίες των δημόσιων αρχών. «Αυτή την στιγμή είναι σε γενική επιφυλακή όλη η Αττική και έχουμε καλέσει οχήματα κι από την υπόλοιπη Ελλάδα να συνδράμουν στην πυρκαγιά. Προσπαθούμε να κάνουμε, να κυκλώσουμε την πυρκαγιά, να πάμε σε όλη την περίμετρο έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει καμία περιοχή. », ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι κάτοικοι της περιοχής δέχθηκαν κλήση από το 112 με το μήνυμα "να είστε σε ετοιμότητα" για την περίπτωση που χρειαστεί να προχωρήσουν οι αρχές σε περαιτέρω ενέργειες στις περιοχές Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Ντράφι, Νταού, Διώνη και Καλλιτεχνιούπολη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν 2 μέτωπα το ένα που κινείται αργά προς το βουνό και ένα δεύτερο (ανεξέλεκτγο) που κινείται νότια προς Ντράφι - Νέα Πεντέλη. Θα δωθεί τώρα εκκένωση από Ντράφι προς Παλληνη.

