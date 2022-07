Κοινωνία

Πυρκαγιά στην Πεντέλη: μήνυμα για εκκένωση στο Ντράφι

Ανεξέλεκγτο είναι το μέτωπο που κατευθύνεται προς Ντράφι. Άμεσα δόθηκε εντολή εκκένωσης.

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στο Ντράφι να εκκενώσουν τώρα προς Παλλήνη, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Ντράφι, εκκενώστε τώρα προς Παλλήνη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies ».

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν 2 μέτωπα το ένα που κινείται αργά προς το βουνό και ένα δεύτερο (ανεξέλεκτγο) που κινείται νότια προς Ντράφι - Νέα Πεντέλη.

Την ίδια ώρα η πυροσβεστική βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο μέτωπα: Πρόκειται για ένα μέτωπο που κινείται αργά προς το βουνό και ένα δεύτερο (το δύσκολο μέτωπο) που κινείται νότια προς Ντράφι - Νέα Πεντέλη. Επίσης δόθηκε εντολή εκκένωσης από το Ντράφι προς την Παλλήνη. Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βοηθούν τους κατοίκους στην εκκένωση.

Διακοπή κυκλοφορίας

Εξαιτίας της φωτιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων - σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας - .στην Περιφερειακή Οδό Πεντέλης - Νέας Μάκρης από το ύψος του νοσοκομείου 414 ΣΝΕΝ έως και τη θέση Άγιος Πέτρος, καθώς και στην οδό Καλλισίων και Παπαδιαμάντη προς Ντράφι.

Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112, στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Ντράφι, Νταού Πεντέλης, Διώνη και Καλλιτεχνούπολη, να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Ντράφι, Νταού Πεντέλης, Διώνη και Καλλιτεχνούπολη παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Οδηγίες αυτοπροστασίας : https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies ».

