Φωτιά στην Πεντέλη - Αρτοποιός: οι φλόγες πλησιάζουν σπίτια στο Ντράφι

Τι αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής για την κατάσταση που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο.

Ο Γιάννης Αρτοποιός, εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ρίτσα Μπιζόγλη, για την φωτιά στην Πεντέλη, ανέφερε πως «στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 εναέρια μέσα, αριθμός πρωτόγνωρος, που θα επιχειρούν αεροπυρόσβεση έως τις 21:10, καθώς και μεγάλη επίγεια δύναμη, που βρίσκεται στο Ντράφι για να αντιμετωπίσει την φωτιά»

«Αυτή την στιγμή η φωτιά πλησιάζει τα πρώτα σπίτια», είπε ο κ. Αρτοποιός, ο οποίος επεσήμανε πως εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα για την εκκένωση της περιοχής, ώστε όχι μόνο να μην κινδυνεύσει κάποιος πολίτης από την φωτιά και να μπορέσει να βρει άνετα διέξοδο ο κόσμος προς την Λεωφόρο Μαραθώνος, αλλά να μην αντιμετωπίσει ούτε αναπνευστικό πρόβλημα από τους καπνούς.

«Είναι δύσκολη επιχείρηση διότι έχουμε ισχυρούς ανέμους. Καταβάλλονται πολύ μεγάλες προσπάθειες ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα άμεσο», κατέληξε ο κ. Αρτοποιός.

