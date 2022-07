Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: Κάηκαν σπίτια στο Ντράφι – Εκκένωση οικισμών

Άνιση μάχη με τον ισχυρό αέρα/ Εκκενώθηκαν πολλοί οικισμοί. Η πυρκαγιά έζωσε το Ντράφι. Πύρινη απειλή για τις γύρω περιοχές. Τιτάνια η προσπάθεια των πυροσβεστών.

Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Νταού Πεντέλης με τις πρώτες φλόγες να μπαίνουν σε σπίτια.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχουν επικοινωνήσει πολίτες με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για 4 σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές από τις φλόγες.

Την ίδια ώρα η πυροσβεστική βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο μέτωπα: Πρόκειται για ένα μέτωπο που κινείται αργά προς το βουνό και ένα δεύτερο (το δύσκολο μέτωπο) που κινείται νότια προς Ντράφι - Νέα Πεντέλη. Επίσης δόθηκε εντολή εκκένωσης από το Ντράφι προς την Παλλήνη. Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βοηθούν τους κατοίκους στην εκκένωση.

Δευτερη εντολή εκκένωσης έχει δοθεί και στην Ανθούσα. Οι οδηγίες κατευθύν ουν τους πολίτες προς τον Γέρακα. Προς την ίδια κατεύθυνση, δόθηκε εντολή να εκκενώσουν και περιοχές Διώνη και Δαμάσι

Ακόμη, στα σημεία πυρκαγιάς στη Πεντέλη βρίσκονται σε ετοιμότητα 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Από το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ έχουν τεθεί σε ετοιμότητα Θριάσιο και Γ. Γεννηματάς για εγκαυματίες.

Διακοπή κυκλοφορίας

Εξαιτίας της φωτιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων - σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας - .στην Περιφερειακή Οδό Πεντέλης - Νέας Μάκρης από το ύψος του νοσοκομείου 414 ΣΝΕΝ έως και τη θέση Άγιος Πέτρος, καθώς και στην οδό Καλλισίων και Παπαδιαμάντη προς Ντράφι.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας έχει προχωρήσεις η ΕΛΑΣ σε δρόμους στην περιοχή της Πεντέλης λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει.

Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε:

-Περιφερειακή Οδό Πεντέλης - Νέας Μάκρης, από το ύψος του 414 ΣΝΕΝ έως τη θέση 'Αγιος Πέτρος

-Στην οδό Καλλισίων και Παπαδιαμάντη προς Ντράφι

-Στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας και Φίλωνος προς Ντράφι

-Στην οδό Αναπαύσεως και Κλεισθένους προς Πεντέλη

Επιπρόσθετα με νέα ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ενημερώνει ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία και:

-Στη Λεωφόρο Ανθούσας από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος προς Πεντέλης

-Στην οδό Καλλισίων και Γράμμου προς Ντράφι

Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112, στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Ντράφι, Νταού Πεντέλης, Διώνη και Καλλιτεχνούπολη, να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Ντράφι, Νταού Πεντέλης, Διώνη και Καλλιτεχνούπολη παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Οδηγίες αυτοπροστασίας : https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies ».

Πατούλης: η “μάχη” πρέπει να δοθεί όσο είναι μέρα

Για την φωτιά στην Πεντέλη μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος πατούλης.

Όπως είπε, «είναι υψηλής εντάσεως οι άνεμοι. Είναι σίγουρο πως πρέπει να δοθεί η μάχη ενάντια στους ανέμους και μάλιστα μέσα στην ημέρα, ώστε να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα».

«Η φωτιά κατευθύνεται προς την Ανθούσα. Η Πυροσβεστική μας έχει ζητήσει συνδρομή και 16 υδροφόρα οχήματα της Περιφέρειας είναι εκεί στην Πεντέλη».

Ακόμη ο κ. Πατούλης παρακάλεσε τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην γύρω περιοχή, να μην πηγαίνουν κοντά στην φωτιά, αν δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, ώστε να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και να μπορούν να μετακινούνται οι πυροσβέστες και όσοι άλλοι συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

