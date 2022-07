Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε αποκλεισμούς δρόμων έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ, για να διευκολυνθεί το έργο της πυρόσβεσης και να προστατευθούν οι πολίτες. Επι ποδός και το ΕΚΑΒ.

Σε αποκλεισμούς δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της μεγάλης φωτιάς στην Πεντέλη, έχει προχωρήσει η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, ισχύουν οι εξής διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων:

Στην περιφερειακή οδό Πεντέλης-Νέας Μάκρης, από το ύψος του Νοσοκομείου 414 ΣΝΕΝ έως την θέση «Άγιος Πέτρος»

Στην οδό Καλλισίων και Παπαδιαμάντη προς Ντράφι

Στην οδό Καλλισίων και Γράμμου προς Ντράφι

Στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας και Φίλωνος προς Ντράφι

Στην οδό Αναπαύσεως και Κλεισθένους προς Πεντέλη

Για διαρκή ενημέρωση σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ, πατήστε ΕΔΩ

Επι ποδός και το ΕΚΑΒ

Στα διάσπαρτα σημεία στην Πεντέλη βρίσκονται σε ετοιμότητα και 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ έχουν τεθεί σε ετοιμότητα τα νοσοκομεια Θριάσιο και "Γεννηματάς" για να υποδεχθούν τυχόν εγκαυματίες.

Ο συντονισμός των δυνάμεων του ΕΚΑΒ γίνεται από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ όπου βρίσκεται κια ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου.

