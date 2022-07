Κοινωνία

Φωτιά στην Πεντέλη: Εκκενώνεται η Ανθούσα

Φλέγεται η Πεντέλη. Εκκένωση σε Ανθούσα, Ντράφι, Διώνη και Δασαμάρι.

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη, όπου επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα.

Στις 8 το απόγευμα, μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην Ανθούσα να εκκενώσουν τώρα προς Γέρακα λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται στην περιοχή. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε προς Ανθούσα εκκενώστε τώρα προς Γέρακα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies

Δέκα λεπτά αργότερα, νέο μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Διώνη και Δασαμάρι να εκκενώσουν τώρα προς Παλλήνη λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Διώνη και Δασαμάρι, εκκενώστε τώρα προς Παλλήνη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies ».

Μία ώρα νωρίτερα, εστάλη μήνυμα του 112 με εντολή να εκκενωθεί το Ντράφι προς την Παλλήνη.

Εκκενώθηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην Πεντέλη

Εκκενώθηκε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών λόγω της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για λόγους ασφαλείας ζητήθηκε από τους εργαζόμενους του Αστεροσκοπείου να απομακρυνθούν προληπτικά από τις εγκαταστάσεις και να αποχωρήσουν από το κτίριο.

