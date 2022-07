Κοινωνία

Φωτια στην Πεντέλη: εκατοντάδες πυροσβέστες στη “μάχη” με τις φλόγες

Έχει κινητοποιηθεί πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστικών δυνάμεων από τις πολλές Περιφέρειες.

Αυτή τη στιγμή η φωτιά εξελίσσεται στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου της Πεντέλης με ισχυρούς ανέμους, ανέφερε σε ενημέρωσή του ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συνολικά 350 πυροσβέστες και 24 εναέρια μέσα έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες απέναντι στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στις 17.19 το απόγευμα στην Πεντέλη, όπως ανέφερε πριν λίγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε. Αυτή την στιγμή η πυρκαγιά εξελίσσεται στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου της Πεντέλης. Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 350 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων και 28 Ρουμάνων πυροσβεστών, 60 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν 15 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, 1 εκ των οποίων για εναέριο συντονισμό. Όπως δήλωσε ο κ. Αρτοποιός, «παρά τις δυσμενείς συνθήκες με ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή τα εναέρια μέσα συνεχίζουν να επιχειρούν με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων».

Παράλληλα, έχουν εκδοθεί συνολικά 4 μηνύματα από το 112 ενώ μέχρι στιγμής, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΣ, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Συγκεκριμένα στις 18.20 στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 για ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Ντράφι, Νταού Πεντέλης, Διώνη και Καλλιτεχνούπολη για το γεγονός ότι υπάρχει σε εξέλιξη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. Στη συνέχεια και για προληπτικούς λόγους στάλθηκαν μηνύματα, στις 18.45 για εκκένωση του οικισμού Ντράφι, στις 19.50 για εκκένωση της Ανθούσας και στις 20.10 για εκκένωση των περιοχών Διώνη και Δασαμάρι.

Επιπρόσθετα οι εθελοντές του ΠΣ, αλλά και οι εθελοντικές ομάδες της Πολιτικής Προστασίας διαθέτουν μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, ομοίως και η Περιφέρεια Αττικής. Ακόμη, έχει κινητοποιηθεί πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστικών δυνάμεων από τις περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να μεταβούν στην πυρκαγιά της Πεντέλης.

Παράλληλα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αττικής έχει τεθεί σε καθεστώς γενικής επιφυλακής. Κινητοποιήθηκε επίσης πολύ μεγάλη δύναμη της ΕΛΑΣ για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από οικισμούς, ενώ έχουν αναπτυχθεί σημαντικές δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας κυρίως για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, των οικισμών για τους οποίους έχουν εκδοθεί τα μηνύματα του 112.

Επιπλέον, όπως επισήμανε ο κ. Αρτοποιός, συνεχείς είναι οι συσκέψεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων με συμμετοχή του υπουργού Επικρατείας, κ. Σκέρτσου, υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Θεοδωρικάκου καθώς και του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, κ. Πέτσα.

Τέλος, ο κ. Αρτοποιός έκανε λόγο για μία δύσκολη μέρα, καθώς όπως είπε, «βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου και οι συνθήκες που επικρατούν διευκολύνουν την έναρξη και την εξάπλωση των πυρκαγιών», ενώ προσέθεσε ότι αρκετές από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα και κυρίως στην 'Αρτα, στη Μάνη, στην Ελάτεια Φθιώτιδας, στη Λακωνία και στην Ηλεία έλαβαν μεγάλες διαστάσεις.

