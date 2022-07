Κοινωνία

Missing Alert: που βρέθηκε 49χρονη που είχε εξαφανιστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά απο την περιοχή που χάθηκε, εντοπίστηκε η γυναίκα για την οποία είχε σημάνει συναγερμό "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Σε ανακοίνωση απο "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρονται τα εξής:

"Η περιπέτεια της Δήμητρας Ιωάννου, 49 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Δήμητρα Ιωάννου είχε εξαφανιστεί στις 30/06/2022 από την περιοχή της Καστοριάς.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της στη 01/07/2022, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Δήμητρα Ιωάννου βρέθηκε στη Βουλγαρία και είναι καλά στην υγεία της.

«Τo Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Δήμητρα Ιωάννου και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί".

Ειδήσεις σήμερα:

“Συμπέθεροι” διέλυσαν σπίτι γιατί… δεν εγκρίνουν την σχέση των παιδιών τους (εικόνες)

Φωτιά στην Πεντέλη: Κάηκαν σπίτια στο Ντράφι – Εκκένωση οικισμών

Ρόδος - Θάνατος 16χρονου: Συγκλονίζει η κατάθεση της μητέρας του