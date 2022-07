Κόσμος

Καύσωνας: Πάνω από 1000 νεκροί στην Πορτογαλία

Φονικός καύσωνας στην Πορτογαλία. Την περασμένη εβδομάδα το θερμόμετρο έδειχνε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ξηρασία εντείνεται.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πορτογαλία λόγω του πρόσφατου κύματος καύσωνα και οι αρχές προειδοποίησαν σήμερα ότι η χώρα θα πρέπει να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς η θερμοκρασία θα συνεχίσει να αυξάνεται.

«Η Πορτογαλία (…) είναι μεταξύ εκείνων των περιοχών του πλανήτη που θα επηρεαστούν περισσότερο από την ακραία ζέστη», είπε η Γκράσα Φρέιτας, η επικεφαλής της υγειονομικής υπηρεσίας DGS, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. «Θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για περιόδους υψηλών θερμοκρασιών», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα το θερμόμετρο έδειχνε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Πορτογαλία, μια χώρα που πλήττεται από ξηρασία. Μολονότι η θερμοκρασία έπεσε τις τελευταίες ημέρες, η Φρέιτας είπε ότι παραμένει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η DGS είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι καταγράφηκαν 238 θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα από τις 7 μέχρι τις 13 Ιουλίου, όμως η Φρέιτας είπε σήμερα ότι μέχρι τις 18 Ιουλίου ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε στους 1.063.

Ο Κάρλος Αντούνες, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, ανέφερε ότι με βάση τα δεδομένα, αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο να πεθάνουν από τον καύσωνα είναι οι ηλικιωμένοι. Στο μέλλον οι θάνατοι θα εξαρτηθούν από τα προληπτικά μέτρα που θα υιοθετήσει ο κόσμος για να προστατευθεί και το αν θα προσαρμοστούν οι υποδομές στα ακραία φαινόμενα. «Με την κλιματική αλλαγή, αναμένεται ότι θα αυξηθεί η θνησιμότητα και επομένως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στον τομέα της δημόσιας υγείας για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις», εξήγησε.

